«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру

16 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Марсель». Встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск. Вечер обещает быть запоминающимся. Битва талантливых игроков нападения и изобретательных тренеров.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Марсель» 16 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.33, а шансы «Марселя» оценили в 8.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мадридского клуба за 8.00.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Марсель» (16.09.2025)

Хаби Алонсо, кажется, оказался достойной заменой Карло Анчелотти — начал сезон Примеры с четырёхматчевой победной серии. «Реал» выиграл у «Осасуны» (1:0), «Овьедо» (3:0), «Мальорки» (2:1) и «Реала Сосьедад» (2:1). Пока игра не доведена до совершенства, но результаты говорят сами за себя. В последней встрече получилось победить, играя в меньшинстве с 32-й минуты.

В великолепной форме находится Килиан Мбаппе. Цель звёздного француза — впервые выиграть Лигу чемпионов, и он подходит к общему этапу с шестью мячами, забитыми во всех турнирах, включая сборные. Его результативная серия составляет три матча. Есть ещё заряженный и молодой Арда Гюлер. Именно его гол в матче с «Реалом Сосьедад» стал победным, а пас отдал Килиан.

Эта парочка в огне и готова вынести любую оборону. Они возглавляют рейтинг игроков из топ-5 лиг по количеству созданных голевых моментов. Пока присутствуют ошибки, хромает дисциплина и ещё немного не хватает полного взаимопонимания в атаке. Но Хаби Алонсо — настоящий гений. Взять хотя бы последнюю игру в Примере. Он моментально отреагировал на выход Захаряна и Кубо, сделав пару своих замен и закрыв фланги.

Матч с «Марселем» для «Реала» будет самым простым в календаре на общем этапе Лиги чемпионов. Играют в Мадриде, соперник ниже уровнем. Даже «Кайрат» выглядит более проблемным, пусть и исключительно из-за дальнего перелёта. Поэтому необходимо набирать очки. Но Роберто Де Дзерби создал крепкий команду, которая в прошлом сезоне финишировала второй в Лиге 1 и уверенно проводила гостевые матчи.

Однако в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции ситуация немного другая. На домашнем стадионе марсельцы разгромили «Париж» (5:2) и «Лорьян» (4:0), а на выезде проиграли «Ренну» (0:1) и «Лиону» (0:1). В обоих случаях голы были пропущены в концовках. Либо это предустановки Де Дзерби, либо проблемы другого характера. Но дома команда играет очень результативно.

Вернувшийся в «Марсель» Пьер-Эмерик Обамеянг уже оформил дубль в ворота парижан, а во встрече с «Лорьяном» не выходил на поле. Мэйсон Гринвуд сохранил великолепную форму с прошлого сезона, и в новом сезоне у него уже 2+3. Бенжамен Павар добавил надёжности в защите и помогает в развитии атак. Состав у Роберто Де Дзерби очень интересный, и он умело его ротирует. Дал отдохнуть некоторым футболистам перед поездкой в Мадрид.

Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. В новом сезоне Примеры у «Реала» пока не было соперников с настолько талантливой линией атаки. Оборона сталкивалась с проблемами в матчах и с куда более прагматичными командами. Ждём результативной игры с обеих сторон. Гюлер и Мбаппе попытаются задать жару Обамеянгу и Гринвуду.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча в матче «Реал» — «Марсель» за 2.10.