Тоттенхэм — Вильярреал, 16 сентября 2025, прогноз на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн, трансляция, во сколько, составы, голы

«Тоттенхэм» — «Вильярреал». Томас Франк готов к Лиге чемпионов
Максим Ермаков
«Тоттенхэм» — «Вильярреал»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
К тому же в Лондоне ему нечего бояться.

16 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Тоттенхэм» и «Вильярреал». Встреча состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. Официальный дебют Томаса Франка в Лиге чемпионов как тренера. В такой день он не может оступиться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — «Вильярреал» 16 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 1.88, а шансы «Вильярреала» оценили в 4.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу лондонского клуба за 8.00.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Вильярреал» (16.09.2025)

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тоттенхэм» с Томасом Франком пока выглядит вполне убедительно. В четырёх турах АПЛ команда одержала три победы — в матчах с «Бёрнли» (3:0), «Манчестер Сити» (2:0) и «Вест Хэмом» (3:0). А уступила «Борнмуту» (0:1). Причину поражения трудно объяснить. «Шпоры» были хуже во всём, соперник задавил их прессингом и не сбавлял темп.

Это проблема главного тренера, которую, судя по разгрому «молотобойцев», он уже решил. Лондонцы с датским специалистом стали играть в более агрессивный и напористый футбол, но в то же время способны адаптироваться к любым условиям. Даже голкипер Гульельмо Викарио будто бы вышел на пик формы и впечатляет своими сейвами. Три из четырёх встреч он отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Арендованный у «Баварии» Жоау Пальинья теперь отвечает за перехваты и отбор мяча в центре поля. Это его сильные стороны. Мохаммед Кудус быстро нашёл взаимопонимание с Ришарлисоном и Бреннаном Джонсоном, но пока не забил. Если получится навязать свою игру сопернику, тогда проблем не будет.

«Вильярреал» тоже бодро начал сезон — с двух побед в матчах с «Овьедо» (2:0) и «Жироной» (5:0), также была ничья с «Сельтой» (1:1). Но всё это соперники примерно одного уровня, находящиеся далеко не в лучшей форме. А вот «Атлетико» в последней встрече проиграли со счётом 0:2. Ничья и поражение пришлись на гостевые матчи.

Значит, подопечные Марселино Тораля испытывают проблемы на выезде и пока не готовы к конкуренции с командами более высокого уровня. Игра строится на контроле мяча и быстрых переходах из обороны в атаку, но это плохо работало во встрече с мадридцами, а ничего нового привнести по ходу встречи Марселино не смог.

Материалы по теме
Дебютировал в том матче купленный у «Лиона» Жорж Микаутадзе. Ему ещё потребуется время на адаптацию. Нет сомнений, что он будет играть на острие атаки вместе с Николя Пепе, который начал сезон в бешеном темпе — забил два мяча и отдал голевой пас. В защите за верховую борьбу отвечает высокорослый Рафа Марин. Он очень быстро приспособился к ритму Примеры. Только голкипер Луис Жуниор оба прошлых матча провёл плохо.

Предлагаем не изобретать велосипед и поставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет. Лондонцы симпатичнее по игре и по составу, чем испанская команда. Они уверенно справились с «Манчестер Сити», не испугавшись статуса, тогда как «Вильярреал» ничего не продемонстрировал в матче с «Атлетико». Добавим к этому домашнюю атмосферу, которая придаст энергии хозяевам.

Ставка: «Тоттенхэм» победит «Вильярреал» за 1.88.

