«Ювентус» — «Боруссия» Д. Оборона дортмундцев будет в шоке

16 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют туринский «Ювентус» и «Боруссия» из Дортмунда. Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 22:00 мск. Игра, которую нельзя пропускать.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение туринцам. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2.02, а шансы дортмундской «Боруссии» оценили в 3.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Боруссия» Дортмунд (16.09.2025)

Игор Тудор изменил «Ювентус» в лучшую сторону и может гордиться проделанной работой. В новом сезоне Серии А его подопечные одержали победы во всех трёх матчах — с «Пармой» (2:0), «Дженоа» (1:0) и «Интером» (4:3). Хорошо организованная атака, дисциплина и качественная игра в обороне привели к этим результатам.

Встреча с миланцами получилась невероятно зрелищной. Уступая 2:3, туринцы вырвали победу благодаря голам после 83-й минуты. Даже Игор Тудор был в шоке от происходящего. Автором победного мяча стал молодой черногорец Василие Аджич. И таких талантов в составе команды хватает. У Кенана Йылдыза в этом сезоне уже 1+3.

Дебютировал в последнем матче Луа Опенда. Он заменил Душана Влаховича, однако результативными действиями не отметился. «Ювентус» доказывает, что уже не делает основную ставку на оборонительные действия. Большое количество вариантов в атаке позволяет действовать с позиции силы, а благодаря глубине состава можно перевернуть ход матча в любую минуту.

Дортмундская «Боруссия» всегда готова к такому футболу. Если пойдёт игра на встречных курсах атаки, она её с радостью поддержит. Пока команда Нико Ковача оставляет приятные впечатления. В новом сезоне Бундеслиги сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3), а победила «Унион» (3:0) и «Хайденхайм» (2:0).

Серу Гирасси забивал в каждой из этих встреч. Нападающий поймал кураж, а поддерживать темп ему помогают Карим Адейеми и Максимилиан Байер. Даже качество обороны не пострадало из-за травмы Никласа Зюле. Да и Грегор Кобель всегда готов подстраховать защитников.

Имея такого футболиста, как Гирасси, «Боруссия» даже может выбрать выжидательную тактику и отдать мяч «Ювентусу», рассчитывая на контратаки. Нападающий из Гвинеи не подведёт в завершении. Пугает только поредевшая глубина состава. Слишком много футболистов отсутствует.

Мы в праве ожидать от этого матча результативности. Предлагаем поставить на то, что «Ювентус» не проиграет, через тотал больше 2.5 мяча. Всё-таки у туринцев слишком много энергии, с которой будет сложно справиться даже «Боруссии». После четырёх мячей в ворота «Интера» их вряд ли что-то испугает.

Ставка: «Ювентус» не проиграет «Боруссии» Д + тотал больше 2.5 мяча за 2.45.