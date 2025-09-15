«Акрон» — «Локомотив»: Батраков не даст Дзюбе отомстить

16 сентября на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 4-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ) «Акрон» — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 18:45 мск. Встречаются представители группы D, где в лидеры выбился московский ЦСКА.

Коэффициенты на матч «Акрон» — «Локомотив» 16 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение московскому клубу. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно составляет 54% вероятности. Победа «Акрона» оценивается в 3.70, а на ничейный исход можно поставить за 4.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче Кубка России. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Самый вероятный счёт — 1:1 и 2:1 в пользу гостей.

Прогноз на матч Кубка России «Акрон» — «Локомотив» (16.09.2025)

Предстоящий матч Кубка России — это ответка после недавней очной встречи в Москве, когда «Локомотив» выиграл со счётом 2:0. Сейчас «Акрон» идёт на серии неудач и после прошлого тура РПЛ опустился в зону вылета, что психологически тяжело. «Локомотив» держит темп, добыл ничью в Грозном, отыгравшись в концовке. В таких условиях гости смотрятся стабильнее.

У тольяттинцев есть простая угроза — вертикали и стандарты под Артёма Дзюбу. Это отчасти помогло забить в Краснодаре. И вообще, нападающий результативен в нынешнем сезоне. Значит, «Локомотиву» придётся плотнее страховать центр и следить за первыми подборами. И всё же общий фон у «Акрона» тяжёлый: серия поражений составляет пять матчей в разных турнирах.

Силу москвичей сейчас делают связки впереди. Николай Комличенко быстро встроился и уже забивал «Акрону». Дмитрий Воробьев надёжен в Кубке России, а Алексей Батраков в принципе полезен. Именно эти футболисты и решали в прошлых кубковых играх с соперниками с плотной обороной. Плюс тренерский план у Галактионова читается и повторяется: давление через фланги и стандарты.

Отдельная деталь — усиление. «Акрон» подписал Кристиана Бистровича. Это добавит качества на подаче и в первом пасе, но интеграция требует времени, хотя он уже и выходил на поле. У «Локомотива» Сергей Пиняев близок к возвращению, однако в старте его ждать рано. Скорее всего, это будут какие-то минуты со скамейки запасных, если всё пойдёт по плану.

Дисциплина — ключ в предстоящей встрече. В первой очной игре «Акрон» остался вдесятером во втором тайме и сразу просел по темпу. Повторять такие подарки нельзя. Если хозяева уберут лишние фолы у своей штрафной, матч станет более вязким. И всё-таки свои два-три шанса гости получат.

Прогноз следующий. «Локомотив» не проиграет и будет ближе к победе в один мяч. Базовый выбор ставки — «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча». Однако мы бы остановились на варианте «победа железнодорожников в один или два мяча». Что-то вроде 2:1 или 1:0 в пользу гостей здесь вполне можно увидеть.

Ставка: «Локомотив» обыграет «Акрон» с разницей в один-два мяча за 2.40.