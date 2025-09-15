«Атлетик» — «Арсенал»: новички принесут Артете счастье

Дьёкереш, Субименди и другие очень хорошо себя проявляют.

Лига чемпионов возвращается на «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). 16 сентября местный «Атлетик» примет английский «Арсенал» в матче 1-го тура общего этапа соревнования. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч «Атлетик» Бильбао — «Арсенал» 16 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности. Победа «Атлетика» оценивается в 4.20, а на ничейный исход можно поставить за 3.55.

Вместе с тем аналитики не ждут голевой перестрелки. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Самый вероятный счёт — 1:1 и 1:0 в пользу английского клуба.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетик» Бильбао — «Арсенал» (16.09.2025)

«Атлетик» Бильбао дома играет агрессивно и цепко, но подходит к старту нового сезона Лиги чемпионов без одного из главных козырей в атаке — Нико Уильямса. У него «умеренная» травма приводящей мышцы, участие в матче выглядит крайне сомнительно. А без рывков нападающего по флангу баскам сложнее убегать в контратаки. Теряется очень большой потенциал.

Лондонский «Арсенал» вышел после сентябрьской международной паузы убедительно. Добыл победу со счётом 3:0 во встрече с «Ноттингем Форест». Дубль Мартина Субименди и гол Виктора Дьёкереша — новые лидеры тащат. Это важный знак перед евротурниром. Контроль в центре и стабильная реализация моментов работают у Артеты даже при перестройке состава.

Однако и у лондонцев есть кадровые вопросы. Букайо Сака пропускал матч из-за мышечной проблемы и остаётся под сомнением, а Мартин Эдегор вновь ударил плечо и тоже рискует не выйти с первых минут. Уильям Салиба ближе к возвращению. Потери снижают креатив на правом краю и стандартах, но оборону могут подстраховать.

Ждём достаточно осторожный старт. «Атлетик», вероятно, будет пользоваться давлением трибун и бороться за подборы. «Арсенал», скорее всего, захочет с первых минут держать мяч и искать окна между линиями. Без Нико у хозяев меньше скорости в переходах, значит, ставка сместится на кроссы и стандарты. Тут важны дисциплина и первые 20 минут.

У «Арсенала» сейчас понятные точки давления. Субименди дирижирует темпом, Дьёкереш открывает зону за спинами, а Эберечи Эзе добавляет обыгрыш между линиями. Именно это и помогло спокойно закрыть игру с «Ноттингем Форест». Едва ли Артета отойдёт от той схемы, что работает. А если ещё и Салиба готов, линия сзади станет жёстче на верховых мячах.

Прогноз: близкая и вязкая встреча без голевого фейерверка. Домашний фактор держит «Атлетик» в игре, однако по качеству к успеху чуть ближе гости — за счёт центра и формы атакующих футболистов. В том числе Дьёкереша и Субименди. Выбор ставки в таком контексте — «Арсенал» победит. Эрнесто Вальверде — хороший тренер, благодаря которому «Атлетик» играет в Лиге чемпионов. Но без Нико Уильямса будет сложно.

Ставка: «Арсенал» обыграет «Атлетик» за 1.88.