ЦСКА — «Спартак»: Жамнов получит четвёртое поражение подряд

16 сентября на льду «ЦСКА-Арены» в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Спартак». Стартовое вбрасывание столичного дерби запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч ЦСКА — «Спартак» 16 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение армейскому клубу. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.03 (примерно 49% вероятности). Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается в 3.20.

Если потребуется овертайм (ничья в основное время), сыграет коэффициент 4.30. Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.50, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.49. Тотал больше 1.5 шайбы каждой команды оценивается в 1.65.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» (16.09.2025)

ЦСКА принимает «Спартак»

ЦСКА принимает «Спартак». У армейцев в прошлом матче была свежая реакция после осечки в Сочи (0:2). В Череповце команда Игоря Никитина одержала рабочую победу со счётом 2:1 над «Северсталью», прибавив в порядке и в спецбригадах. Домашняя арена и короткая скамейка у гостей после трёх игр за неделю — это плюсы для армейцев на старте сезона.

Главное оружие хозяев сейчас — большинство. В Череповце дубль сделал Николай Коваленко. Первую шайбу забросил как раз в формате «5 на 4» после передачи новичка Даниэля Спронга. Это признак того, что бригада решает. Кроме того, это плюсик к ожидаемым броскам от синей и трафику на пятачке у ворот соперника.

У «Спартака» игра качается сильно: победа над «Сочи» со счётом 4:3, затем — 0:3 от минского «Динамо», 1:2 — от «Северстали» и накануне дерби — 3:4 в овертайме во встрече с «Торпедо». Команда Алексея Жамнова забивает сериями и не в каждом матче, а концовки даются тяжело. В последней игре пропустили на 59-й минуте и упустили очки. Это тревожный звоночек перед выездом к более стабильному сопернику.

Персоны, которые реально могут двигать матч, тоже стоит рассмотреть. У ЦСКА в порядке Спенсер Мартин — надёжно пережил концовку в Череповце. Среди полевых заметны Нестеров и Провольнев, они держат чистый пятак. У «Спартака» связка Коростелёв — Морозов даёт моменты и работает при большинстве. Так что хозяевам нужно следить за дисциплиной тоже.

Контур игры, судя по всему, будет простой. ЦСКА попробует дольше быть с шайбой и через спецбригады давить во втором периоде. «Спартак» может отвечать быстрыми входами в зону и добиванием. Если армейцы не полезут лишний раз в силовую и не наберут штрафы, их преимущество в структуре и глубине первого большинства должно сказаться.

ЦСКА ближе к победе при аккуратной игре без удалений. Базовый выбор — ЦСКА не проиграет + тотал будет меньше 6 шайб. Для более смелых есть победа хозяев в основное время. Красно-белые очень нестабильно начали новый сезон. Едва ли получится переиграть более стабильных армейцев. А результативностью пока не радует ни одна, ни другая сторона.

Ставка: ЦСКА выиграет у «Спартака» в основное время за 2.03.