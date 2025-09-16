Лига чемпионов стартует сегодня! Экспресс с коэффициентом 18.1

Дождались! Сегодня, 16 сентября, стартует общий этап нового сезона Лиги чемпионов. В борьбу за главный клубный евротитул вступают настоящие гиганты, так что будет за кем следить. А чтобы было ещё интереснее, авторы «Чемпионата» собрали специальный экспресс.

Прогноз на матч «Реал» — «Марсель»

Хаби Алонсо, кажется, оказался достойной заменой Карло Анчелотти — начал сезон Примеры с четырёхматчевой победной серии. «Реал» выиграл у «Осасуны» (1:0), «Овьедо» (3:0), «Мальорки» (2:1) и «Реала Сосьедад» (2:1). Пока игра не доведена до совершенства, но результаты говорят сами за себя. В последней встрече получилось победить, играя в меньшинстве с 32-й минуты.

Матч с «Марселем» для «Реала» будет самым простым в календаре на общем этапе Лиги чемпионов. Играют в Мадриде, соперник ниже уровнем. Даже «Кайрат» выглядит более проблемным, пусть и исключительно из-за дальнего перелёта. Поэтому необходимо набирать очки. Однако Роберто Де Дзерби создал крепкую команду, которая в прошлом сезоне финишировала второй в Лиге 1 и уверенно проводила гостевые матчи.

Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. В новом сезоне Примеры у «Реала» пока не было соперников с настолько талантливой линией атаки. Оборона сталкивалась с проблемами в матчах и с куда более прагматичными командами. Ждём результативной игры с обеих сторон. Гюлер и Мбаппе попытаются задать жару Обамеянгу и Гринвуду.

Прогноз на матч «Атлетик» Бильбао — «Арсенал»

«Атлетик» дома играет агрессивно и цепко, но подходит к старту нового сезона Лиги чемпионов без одного из главных козырей в атаке — Нико Уильямса. У него «умеренная» травма приводящей мышцы, участие в матче выглядит крайне сомнительно. А без рывков нападающего по флангу баскам сложнее убегать в контратаки. Теряется очень большой потенциал.

Лондонский «Арсенал» вышел после сентябрьской международной паузы убедительно. Добыл победу со счётом 3:0 в матче с «Ноттингем Форест». Дубль Мартина Субименди и гол Виктора Дьёкереша — новые лидеры тащат. Это важный знак перед евротурниром. Контроль в центре и стабильная реализация моментов работают у Артеты даже при перестройке состава.

Ожидается близкая и вязкая встреча без голевого фейерверка. Домашний фактор держит «Атлетик» в игре, но по качеству футбола к успеху чуть ближе гости — за счёт центра и атаки. В том числе Дьёкереша и Субименди. Выбор ставки в таком контексте — «Арсенал» победит. Эрнесто Вальверде – хороший тренер, благодаря которому «Атлетик» играет в Лиге чемпионов. Однако без Нико Уильямса будет сложно.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Боруссия» Дортмунд

Игор Тудор изменил «Ювентус» в лучшую сторону и может гордиться проделанной работой. В новом сезоне Серии А его подопечные одержали победы во всех трёх матчах — с «Пармой» (2:0), «Дженоа» (1:0) и «Интером» (4:3). Хорошо организованная атака, дисциплина и качественная игра в обороне привели к этим результатам. Большое количество вариантов в атаке позволяет действовать с позиции силы.

Дортмундская «Боруссия» всегда готова к такому футболу. Если пойдёт игра на встречных курсах атаки, она её с радостью поддержит. Пока команда Нико Ковача оставляет приятное впечатление. В новом сезоне Бундеслиги сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3), а победила «Унион» (3:0) и «Хайденхайм» (2:0). Серу Гирасси забивал в каждой из этих встреч.

Мы вправе ожидать от этого матча результативности. Предлагаем поставить на то, что «Ювентус» не проиграет, через тотал больше 2.5 мяча. Всё-таки у туринцев слишком много энергии, с которой будет сложно справиться даже «Боруссии». После четырёх мячей в ворота «Интера» их вряд ли что-то испугает.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Вильярреал»

«Тоттенхэм» с Томасом Франком пока выглядит вполне убедительно. В четырёх турах АПЛ команда одержала три победы — в матчах с «Бёрнли» (3:0), «Манчестер Сити» (2:0) и «Вест Хэмом» (3:0). А уступила «Борнмуту» (0:1). Причину поражения трудно объяснить. «Шпоры» были хуже во всём, соперник задавил их прессингом и не сбавлял темп. Это проблема главного тренера, которую, судя по разгрому «молотобойцев», он уже решил.

«Вильярреал» тоже бодро начал сезон — с двух побед в матчах с «Овьедо» (2:0) и «Жироной» (5:0), также была ничья с «Сельтой» (1:1). Но всё это соперники примерно одного уровня, находящиеся далеко не в лучшей форме. А вот «Атлетико» в последней встрече проиграли со счётом 0:2. Ничья и поражение пришлись на гостевые матчи. Значит, подопечные Марселино Тораля испытывают проблемы на выезде и пока не готовы к конкуренции с командами более высокого уровня.

Предлагаем не изобретать велосипед и поставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет. Лондонцы по игре и по составу симпатичнее, чем испанская команда. Они уверенно справились с «Манчестер Сити», не испугавшись статуса, тогда как «Вильярреал» ничего не продемонстрировал в матче с «Атлетико». Добавим к этому домашнюю атмосферу, которая придаст энергии хозяевам.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 16 сентября 2025 года

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Реал» — «Марсель» за 2.10.

тотал больше 3.5 мяча в матче «Реал» — «Марсель» за 2.10. Ставка 2: «Арсенал» обыграет «Атлетик» за 1.88.

«Арсенал» обыграет «Атлетик» за 1.88. Ставка 3: «Ювентус» не проиграет «Боруссии» Д + тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

«Ювентус» не проиграет «Боруссии» Д + тотал больше 2.5 мяча за 2.45. Ставка 4: «Тоттенхэм» победит «Вильярреал» за 1.88.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.88 х 2.45 х 1.88 = 18.1.