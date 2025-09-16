Кубок России по футболу и дерби в КХЛ: ставки на российский спорт

Сегодня, 16 сентября, стартует общий этап Лиги чемпионов. Однако не только европейским турниром интересен сегодняшний день. Да и не только футболом. В этот вторник следим за Кубком России по футболу и Континентальной хоккейной лигой. А чтобы было интереснее, можно собрать небольшой экспресс.

Прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив»

Предстоящий матч Кубка России — это ответка после недавней очной встречи в Москве, где «Локомотив» выиграл со счётом 2:0. Сейчас «Акрон» идёт на серии неудач и после предыдущего тура РПЛ опустился в зону вылета, что психологически тяжело. «Локомотив» держит темп, добыл ничью в Грозном, отыгравшись в концовке. В таких условиях гости смотрятся стабильнее.

У тольяттинцев есть простая угроза — вертикали и стандарты под Артёма Дзюбу. Это отчасти помогло забить в Краснодаре. И вообще, нападающий результативен в нынешнем сезоне. Силу москвичей сейчас делают связки впереди. Николай Комличенко быстро встроился и уже забивал «Акрону». Дмитрий Воробьев надёжен в Кубке России, а Алексей Батраков в принципе полезен.

Дисциплина — ключ в предстоящей встрече. В первой очной игре «Акрон» остался вдесятером во втором тайме и сразу просел по темпу. Повторять такие подарки нельзя. Если хозяева уберут лишние фолы у своей штрафной, матч станет более вязким. И всё-таки класс атаки «Локомотива» в сумме с её формой всё равно даёт перевес. Свои два-три шанса гости получат. Проверим победу гостей в один-два мяча.

Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак»

ЦСКА принимает «Спартак». У армейцев в прошлом матче была свежая реакция после осечки в Сочи (0:2). В Череповце команда Игоря Никитина одержала рабочую победу со счётом 2:1 во встрече с «Северсталью», прибавив в порядке и в спецбригадах. Домашняя арена и короткая скамейка у гостей после трёх игр за неделю — это плюсы для армейцев на старте сезона.

У «Спартака» игра качается сильно: победа в матче с «Сочи» – 4:3, затем 0:3 во встрече с минским «Динамо», 1:2 – с «Северсталью» и накануне дерби 3:4 ОТ – с «Торпедо». Команда Алексея Жамнова забивает сериями и не в каждом матче, а концовки даются тяжело. В последней игре пропустили на 59-й минуте и упустили очки. Это тревожный звоночек перед выездом к более стабильному сопернику.

ЦСКА ближе к победе при аккуратной игре без удалений. Базовый выбор — ЦСКА не проиграет + тотал меньше 6 шайб. Для более смелых есть победа хозяев в основное время через тотал меньше 6.5 шайбы. Красно-белые очень сумбурно начали новый сезон. Едва ли получится переиграть более стабильных армейцев. А результативностью пока не радует ни одна, ни другая команда.

Ставки на спорт 16 сентября 2025 года

