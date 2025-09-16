«Зенит» — «Ахмат»: отомстить Черчесову будет сложно

17 сентября на «Газпром Арене» «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Кубке России, группа A. Старт — в 20:30. У хозяев три победы из трёх в группе и первое место, у гостей — три очка и погоня за вторым проходным местом. Контекст понятный: «Зениту» важно закрепить лидерство, «Ахмату» — зацепиться за очки.

Коэффициенты на матч «Зенит» — «Ахмат» 17 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение петербургскому клубу. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.53, что приблизительно составляет 65% вероятности. Победа «Ахмата» оценивается в 6.90, а на ничейный исход можно поставить за 4.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат» (17.09.2025)

Форма у питерцев ровная: 2:0 в матче с «Пари НН» до сентябрьской паузы, 0:0 в Калининграде после неё — сыграли дисциплинированно, почти без провалов сзади. Плюс перед Кубком России был бодрый спарринг со «Сьоном» (5:3), где Кассьерра сделал дубль. Тонус атаки поддержан благополучно. Дома «Зенит» обычно дожимает соперников через долгое владение и стандарты. Возможно, снова сделает на этом акцент.

Однако есть потери. Сергей Семак подтвердил, что Жерсон восстанавливается, а Вендел из-за микроповреждения пропускал игру 14 сентября. Их участие под вопросом и в Кубке России. Несмотря на длинную скамейку, это снижает креатив в центре. Значит, снова больше ответственности ляжет на Вильмара Барриоса, а в финишной трети на Маттео Кассьерру или Александра Соболева.

«Ахмат», в свою очередь, ожил при Станиславе Черчесове. Дома в РПЛ обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1, в Кубке России разобрал «Рубин» со счётом 2:0. При этом после паузы грозненцы сыграли вничью 1:1 с «Локомотивом». Касинтура в порядке, забил железнодорожникам. Да и Мелкадзе регулярно доводит дело до ударов. Это прямые угрозы в быстрых атаках и при стандартах.

Есть и минусы у гостей. Полузащитник Келиану в конце августа получил повреждение и затем схлопотал вторую жёлтую в Ростове-на-Дону. Тонус и дисциплина неидеальны. На этот раз придётся играть вдали от дома, где результаты хуже. А в Санкт-Петербурге без лишних фолов прожить будет трудно. Если у хозяев будет мало что получаться, футболисты наверняка попробуют «сажать» соперника на карточки.

Отдельный штрих — очная история этого сезона. В РПЛ «Ахмат» уже победил «Зенит» в Грозном (1:0). Но в Кубке России на старте сильнее были сине-бело-голубые. Да и в целом в группе команда идёт без осечек. Плюс на «Газпром Арене» инициатива наверняка будет у хозяев. Гостям придётся выкручиваться через перехваты и забросы за спины.

«Зенит» ближе к победе, но ждать крупного счёта явно не стоит. Вдали от дома «Ахмат» сыграет низким блоком и будет ловить свой шанс на контратаках. Может, так получится дотянуть до серии пенальти. В любом случае проверим тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Зенит» — «Ахмат» за 1.84.