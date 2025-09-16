«Ак Барс» — «Нефтехимик»: казанцам не отмыться после 12 шайб

Дважды по 3:6 – с «Автомобилистом» и «Металлургом» – забыть не получится.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги набирает обороты. 17 сентября — очередной игровой день. В Казани на льду стадиона «Татнефть-Арена» состоится дерби Татарстана «Ак Барс» — «Нефтехимик». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» 17 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение казанскому клубу. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно составляет 59% вероятности. Победа «Нефтехимика» по итогам трёх периодов оценивается в 4.40. Если потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.60.

Вместе с тем аналитики не ждут сверхрезультативной игры. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 шайбы — за 2.08. Среди ставок на фору тоже есть варианты: победа «Нефтехимика» с форой (+1.5) идёт за 1.74, а победа «Ак Барса» с форой (-1.5) — за 2.10. Ожидается довольно близкий счёт.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» (17.09.2025)

«Ак Барс» принимает «Нефтехимик», и у хозяев непростой фон. В последних двух домашних матчах было пропущено 12 шайб — 3:6 с «Автомобилистом» и 3:6 с «Металлургом». Анвар Гатиятулин признаёт, что в обороне срочно нужно что-то менять. Домашний лёд и реакция после критики, безусловно, плюс. Однако устранить нервозность в защите будет сложно.

Гости, напротив, едут «горячими». Подряд обыграли «Динамо» Минск (4:3) и «Локомотив» (5:4 ОТ). Судя по клубным сводкам, травмированных мало, ключевые исполнители в обойме, что важно перед выездом в Казань. Это добавляет уверенности атаке и спецбригадам.

У «Ак Барса» по кадрам есть нюансы. Точечно выпали игроки ротации, а в матче с «Металлургом» не сыграл Митчелл Миллер. В таком режиме казанцам критически важно не садиться на штрафы и упростить выход из обороны. Иначе «Нефтехимик» может поймать на контратаках и добиваниях, а также воспользоваться большинством.

Рисунок ждём такой: хозяева держат шайбу дольше и пытаются задавить сменами, гости отвечают скоростными входами и давлением на пятаке. При текущей форме «Нефтехимика» первый гол многое решит. Если поведут нижнекамцы — «Ак Барсу» придётся раскрываться. Это увеличит количество моментов у ворот обеих команд. В обратном случае казанцы могут засушить игру.

Игра должна быть близкая. Даже ближе, чем может показаться. Домашний фактор и желание отмазаться за последние два провала будут держать «Ак Барс» в тонусе. Однако гостям хватает своих успехов и уверенности в себе, чтобы стабильно создавать острые моменты. Базовые выборы для ставки — тотал каждой команды больше 1.5 шайбы и победа «Нефтехимика» с форой (+1.5). Вероятный счёт — 3:2 или 3:3 с шансом на овертайм.

Ставка: команды забьют минимум по две шайбы в матче «Ак Барс» — «Нефтехимик» за 1.74.