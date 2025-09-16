«Бавария» — «Челси». Мощь Гарри Кейна и Луиса Диаса встретит сопротивление

17 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22:00 мск. Энцо Мареска должен придумать уникальный план, чтобы сдержать мощный немецкий прессинг.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Челси» 17 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенцам. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Челси» оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу немецкого клуба за 9.00. Ставки на гол Гарри Кейна принимают за 1.88.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси» (17.09.2025)

Нас ждёт захватывающий матч между чемпионом Германии и победителем КЧМ-2025. «Бавария» будет принимать «Челси» на своём стадионе, где уже одержала две сумасшедшие победы в Бундеслиге. Она катком прошлась по «РБ Лейпциг» (6:0) и «Гамбургу» (5:0). Мюнхенцы вообще выиграли все матчи в новом сезоне, в том числе стали обладателями Суперкубка страны, победив «Штутгарт» (2:1).

Гарри Кейн не роняет планку: в трёх встречах чемпионата забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Быстро адаптировался Луис Диас (3+2), демонстрируя высокое качество дриблинга, а Майкл Олисе (3+1) старается не отставать, привнося креатив в нападении. Также стоит отметить Сержа Гнабри, который разгоняет атаки по флангам. Ну и куда «Бавария» без Мануэля Нойера, готового обеспечить надёжную защиту ворот?

Венсан Компани не позволяет своим подопечным расслабляться. С ним команда стала больше владеть территориториальным преимуществом, а её прессинг с персональной опекой можно нескромно назвать убийственным. Всего в пяти матчах во всех турнирах мюнхенцы забили 19 мячей, а пропустили – пять. Всё это выглядит пугающе для любого соперника.

Даже для «Челси», который выиграл клубный чемпионат мира и стартовал в новом сезоне АПЛ без поражений. Но не всё так идеально, как кажется со стороны. Были две ничьи – с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Брентфордом» (2:2), а победы удалось добыть во встречах с «Вест Хэмом» (5:1) и «Фулхэмом» (2:0). Ещё не было соперников уровня «Баварии», поэтому сложно судить о готовности к таким матчам.

Ключевые игроки атаки лондонской команды — Коул Палмер и Жоао Педро. Англичанин в прошлой встрече вышел на замену и забил гол. До этого он восстанавливался после повреждения, но быстро вернулся в игру. Бразильский нападающий стал настоящим бриллиантом. На его счету в АПЛ уже два гола и три результативные передачи. Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес играют важную роль при возвращении в оборону и дают мощный толчок развитию атак.

Состав у «Челси» потрясающий и выглядит угрожающе даже для «Баварии». Но есть и много травмированных игроков. Например, сильно не хватает Лиама Делапа, в защите был бы полезен Ливай Колуилл. Глубина состава ухудшилась, однако всё равно в запасе остаётся много качественных игроков. У Энцо Марески очень сбалансированная команда. Вызывает беспокойство лишь оборона, которая пропустила два от «Брентфорда» в минувшей игре.

Предлагаем поставить на то, что «Бавария» не проиграет, через обмен голами. Лондонцам будет очень тяжело, но изобретательный Энцо Мареска что-нибудь придумает. На КЧМ-2025 он неожиданно остановил «ПСЖ», поэтому Венсан Компани должен быть готов ко всему. Да и защита мюнхенцев не выглядит монолитной стеной, а у «Челси» с возвращением Палмера появится ещё больше креатива в атаке.

Ставка: «Бавария» не проиграет «Челси» + обе забьют за 1.98.