«Ливерпуль» — «Атлетико». Перед Салахом и Экитике уязвим любой

17 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск. Английский чемпион готов проэкзаменовать нестабильных гостей из Мадрида.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Атлетико» 17 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Атлетико» оценили в 5.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Ливерпуля за 8.50. Ставки на гол Мохамеда Салаха принимают за 1.98.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» (17.09.2025)

«Ливерпуль» сейчас находится на подъёме и готов бросить вызов дисциплинированной обороне мадридского «Атлетико». Арне Слот привнёс в игру мерсисайдцев много нового и быстро устраняет все недостатки. Сезон в АПЛ стартовал для его команды с четырёх побед, которые стоит разобрать детальнее.

Сначала были тяжёлые 4:2 с «Борнмутом» и 3:2 – с «Ньюкасл Юнайтед». Добыть их удалось за счёт мастерства в атаке и характера. Последние две встречи с «Арсеналом» и «Бёрнли» были выиграны со счётом 1:0. С лондонцами Арне Слот продемонстрировал, как исправил недостатки своей обороны. Однако, возможно, именно это привело к ужасной реализации моментов в последнем матче.

Но даже на индивидуальном мастерстве можно добыть победу. На фоне появления Уго Экитике и Флориана Вирца даже Мохамед Салах стал немного теряться, однако он всё ещё представляет главную угрозу воротам соперников. Вирджил ван Дейк контролирует оборону, а Алисон Бекер по-прежнему надёжно играет в воротах. Есть отличная новость, Арне Слот намекнул, что Александер Исак может дебютировать в предстоящей игре.

Мадридский «Атлетико» не выглядит готовым к проверке такой разнообразной и креативной атакой. В Примере он демонстрирует нестабильность, уступив «Эспаньолу» (1:2), сыграв вничью с «Эльче» (1:1) и «Алавесом» (1:1), а победив в матче с «Вильярреалом» (2:0). Очень неуверенная игра считавшегося непробиваемым Яна Облака. Недавняя сухая победа больше заслуга защиты, потому что у голкипера работы практически не было.

Вызывает беспокойство травма Робена Ле Нормана, полученная в прошлой встрече. Он играет ключевую роль в центре обороны. Александр Сёрлот не в лучшей форме. На острие атак может сыграть Джакомо Распадори. В минувшем матче он получил отдых после впечатляющей игры за сборную. Он может выйти в паре с Хулианом Альваресом, однако всё зависит от выбора Диего Симеоне.

Возможно, главному тренеру «Атлетико» придётся пожертвовать атакующим потенциалом ради укрепления нестабильной и уязвимой защиты. Скорее всего, ему придётся рассчитывать только на быстрые контратаки и не рисковать. Даже такому мастеру оборонительных тактик, как Диего Симеоне, эта задача может оказаться не по зубам.

Предлагаем поставить на то, что «Ливерпуль» победит, через тотал меньше 4.5 мяча. Команда Арне Слота уверенно контролирует мяч, а за счёт целой россыпи талантливых футболистов на всех позициях умеет быстро возвращаться из атаки в оборону, что может лишить «Атлетико» всякой возможности контратаковать.

Ставка: «Ливерпуль» победит «Атлетико» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.07.