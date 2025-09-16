«ПСЖ» — «Аталанта». Победитель Лиги чемпионов ранен, но не сломлен!

17 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Аталанта». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 22:00 мск. Травмы команды Луиса Энрике подарили надежду клубу из Бергамо.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Аталанта» 17 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Парижа. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Аталанты» оценили в 6.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу французского клуба за 8.00. Ставки на гол Брэдли Баркола принимают за 2.33.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Аталанта» (17.09.2025)

«ПСЖ» начинает свой путь к защите титула в Лиге чемпионов домашним матчем с «Аталантой». В прошлом розыгрыше турнира команде не приходилось встречаться с итальянскими клубами, поэтому будет интересно на это взглянуть. Пока дела у Луиса Энрике идут отлично. Сразу после победы в матче за Суперкубок УЕФА удалось выиграть четыре встречи подряд в Лиге 1.

Клуб из Парижа победил «Нант» (1:0), «Анже» (1:0), «Тулузу» (6:3) и «Ланс» (2:0). В последней встрече дубль оформил Брэдли Баркола с двух голевых передач Витиньи. Но есть и плохие новости для команды — травмы получили трое ключевых футболистов: Хвича Кварацхелия, Ли Кан Ин и Лукас Бералдо. Добавим к этому уже находившихся к тому моменту в лазарете Усмана Дембеле и Дезире Дуэ.

Ослаблен «ПСЖ» отсутствием таких талантливых и важных футболистов, однако это проблема Луиса Энрике, который мог бы провести ротацию перед ответственной встречей в Лиге чемпионов. В игре с «Лансом» пришлось пускать в ход молодые таланты, у которых нет опыта, но есть мотивация заявить о себе. Придётся плотнее действовать в обороне и рассчитывать на индивидуальное мастерство футболистов атаки.

Хотя вряд ли есть реальный повод для переживаний. «Аталанта» показывает неубедительный футбол и в новом сезоне ещё не встречалась с настолько серьёзными соперниками. В Серии А она сыграла вничью с аутсайдерами «Пизой» (1:1) и «Пармой» (1:1), а также разгромила «Лечче» (4:1). Однако пока рано говорить, что подопечные Ивана Юрича разогнались.

Приятно, что в последней встрече наконец-то принесли первый ощутимый результат новички Никола Залевски (гол+пас) и Никола Крстович (две голевые передачи). При этом Шарль Де Кетеларе расчехлил свою «пушку» и оформил дубль. Крстович должен заменить феерившего в прошлом сезоне Матео Ретеги, но пока его игра не убеждает в этом.

Межсезонье опустошило клуб из Бергамо. Адемола Лукман заявил о желании покинуть команду, однако так и не нашёл новую работу. Иван Юрич подтвердил, что он останется неактивным и с «ПСЖ» не сыграет. Тренеру будет сложно что-то придумать с учётом того, как нескладно действуют его подопечные в обороне. Да и атака, несмотря на четыре гола в ворота «Лечче», по-прежнему сырая.

Предлагаем поставить на то, что «ПСЖ» выиграет у «Аталанты» и не пропустит. Травмы должны вынудить команду из Парижа действовать намного внимательнее и убедительнее в обороне. Итальянский клуб тоже не собирается форсировать и наверняка даже готов к ничьей. Но мастерство Баркола должно решить исход встречи. Возможно, будет достаточно всего одного забитого мяча.

Ставка: «ПСЖ» победит «Аталанту» и не пропустит за 2.55.