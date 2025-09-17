Чумовая Лига чемпионов: «Бавария» против «Челси», а ещё «ПСЖ» и «Ливерпуль»

Новый сезон Лиги чемпионов стартовал. Сегодня, 17 сентября, пройдут некоторые матчи общего этапа турнира. Есть крайне яркие вывески, мимо которых пройти просто невозможно. Разбираем их и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Бавария» — «Челси»

Нас ждёт захватывающий матч между чемпионом Германии и победителем КЧМ-2025. «Бавария» будет принимать «Челси» на своём стадионе, где уже одержала две сумасшедшие победы в Бундеслиге. Она катком прошлась по «РБ Лейпциг» (6:0) и «Гамбургу» (5:0). Мюнхенцы вообще выиграли все матчи в новом сезоне, в том числе стали обладателями Суперкубка страны, победив «Штутгарт» (2:1).

Всё это выглядит пугающе для любого соперника. Даже для «Челси», который выиграл клубный чемпионат мира и стартовал в новом сезоне АПЛ без поражений. Но не всё так идеально, как кажется со стороны. Были две ничьи – с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Брентфордом» (2:2), а победы удалось добыть во встречах с «Вест Хэмом» (5:1) и «Фулхэмом» (2:0). Ещё не было соперников уровня «Баварии», поэтому сложно судить о готовности к таким матчам.

Предлагаем поставить на то, что «Бавария» не проиграет, через обмен голами. Лондонцам будет очень тяжело, но изобретательный Энцо Мареска что-нибудь придумает. На КЧМ-2025 он неожиданно остановил «ПСЖ», поэтому Венсан Компани должен быть готов ко всему. Да и защита мюнхенцев не выглядит монолитной, а у «Челси» с возвращением Палмера появится ещё больше креатива в атаке.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Аталанта»

«ПСЖ» начинает свой путь к защите титула в Лиге чемпионов домашним матчем с «Аталантой». Пока дела у Луиса Энрике идут отлично. Сразу после победы в матче за Суперкубок УЕФА удалось выиграть четыре встречи подряд в Лиге 1.

Ослаблен «ПСЖ» из-за отсутствия некоторых талантливых и важных футболистов. Хотя вряд ли есть реальный повод для переживаний. «Аталанта» показывает неубедительный футбол и в новом сезоне ещё не встречалась с настолько серьёзными соперниками. В Серии А она сыграла вничью с аутсайдерами «Пизой» (1:1) и «Пармой» (1:1), а также разгромила «Лечче» (4:1). Однако пока рано говорить, что подопечные Ивана Юрича разогнались.

Предлагаем поставить на то, что «ПСЖ» выиграет у «Аталанты» и не пропустит. Травмы должны вынудить команду из Парижа действовать намного внимательнее и убедительнее в обороне. Итальянский клуб тоже не собирается форсировать. Но мастерство Баркола должно решить исход встречи. Возможно, будет достаточно всего одного забитого мяча.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»

«Ливерпуль» сейчас находится на подъёме и готов бросить вызов обороне мадридского «Атлетико». Арне Слот привнёс в игру мерсисайдцев много нового и быстро устраняет все недостатки. Сезон в АПЛ стартовал для его команды с четырёх побед. Даже на индивидуальном мастерстве игроков получается добывать результат. На фоне появления Уго Экитике и Флориана Вирца даже Мохамед Салах стал немного теряться, однако он всё ещё представляет главную угрозу воротам соперников.

Мадридский «Атлетико» не выглядит готовым к проверке такой разнообразной и креативной атакой. В Примере команда демонстрирует нестабильность, уступив «Эспаньолу» (1:2), сыграв вничью с «Эльче» (1:1) и «Алавесом» (1:1), а победив только в матче с «Вильярреалом» (2:0). Очень неуверенная игра считавшегося непробиваемым Яна Облака. Недавняя сухая победа больше заслуга защиты, потому что у голкипера работы практически не было.

Предлагаем поставить на то, что «Ливерпуль» победит, через тотал меньше 4.5 мяча. Команда Арне Слота уверенно контролирует мяч, а за счёт целой россыпи талантливых футболистов на всех позициях умеет быстро возвращаться из атаки в оборону, что может лишить «Атлетико» всякой возможности контратаковать.

Экспресс на Лигу чемпионов 17 сентября 2025 года

Общий коэффициент: 1.98 х 2.55 х 2.07 = 10.4.