Прогнозы на российский спорт: «Зенит» против Черчесова и дерби Татарстана в КХЛ

Новый сезон Лиги чемпионов благополучно стартовал, но не только за этим можно следить. В мире отечественного спорта тоже много интересных событий. Сегодня, 17 сентября, «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Кубке России, а КХЛ приготовила нам дерби «Ак Барс» — «Нефтехимик».

Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат»

Форма у питерцев ровная: 2:0 в матче с «Пари НН» до сентябрьской паузы, 0:0 в Калининграде после неё — сыграли дисциплинированно, почти без провалов сзади. Плюс был бодрый спарринг со «Сьоном» (5:3), где Кассьерра сделал дубль. Дома «Зенит» обычно дожимает соперников через долгое владение и стандарты. Возможно, снова сделает на этом акцент.

«Ахмат», в свою очередь, ожил при Станиславе Черчесове. Дома в РПЛ обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1, в Кубке России разобрал «Рубин» со счётом 2:0. При этом после паузы грозненцы сыграли вничью 1:1 с «Локомотивом». Касинтура в порядке, забил железнодорожникам. Да и Мелкадзе регулярно доводит дело до ударов. Это прямые угрозы в быстрых атаках и при стандартах.

«Зенит» ближе к победе, однако ждать крупного счёта явно не стоит. Сергей Семак подтвердил, что Жерсон восстанавливается, а Вендел из-за микроповреждения пропускал игру 14 сентября. Их участие под вопросом и в Кубке России. Вдали от дома «Ахмат» сыграет низким блоком и будет ловить свой шанс на контратаках. Может, так получится дотянуть до серии пенальти. В любом случае проверим тотал меньше 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик»

«Ак Барс» принимает «Нефтехимик», и у хозяев непростой фон. В последних двух домашних матчах было пропущено 12 шайб — 3:6 с «Автомобилистом» и 3:6 с «Металлургом». Анвар Гатиятулин признаёт, что в обороне срочно нужно что-то менять. Домашний лёд и реакция после критики, безусловно, плюс. Однако устранить нервозность в защите будет сложно.

Гости, напротив, едут «горячими». Подряд обыграли минское «Динамо» (4:3) и «Локомотив» (5:4 ОТ). Судя по клубным сводкам, травмированных мало, ключевые исполнители в обойме, что важно перед выездом в Казань. Это добавляет уверенности атаке и спецбригадам.

Игра должна быть близкая. Даже ближе, чем может показаться. Домашний фактор и желание отмазаться за последние два провала будут держать «Ак Барс» в тонусе. Однако гостям хватает своих успехов и уверенности в себе, чтобы стабильно создавать острые моменты. Базовые выборы для ставки — тотал каждой команды больше 1.5 шайбы и победа «Нефтехимика» с форой (+1.5). Вероятный счёт — 3:2 или 3:3 с шансом на овертайм.

Экспресс на спорт 17 сентября 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Зенит» — «Ахмат» за 1.84.

Ставка 2: команды забьют минимум по две шайбы в матче «Ак Барс» — «Нефтехимик» за 1.74.

Общий коэффициент: 1.84 х 1.74 = 3.20.