Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

ЦСКА — Балтика, 18 сентября 2025 года, прогноз на матч Кубка России, смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько начало

ЦСКА — «Балтика»: неудача в Ростове-на-Дону — это случайность
Алексей Анисимов
ЦСКА — «Балтика»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
В Кубке России с калининградцами получится исправиться.

18 сентября ЦСКА дома сыграет с «Балтикой» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч состоится на «ВЭБ Арене» в Москве, начало — в 18:30 мск. У москвичей семь очков и первое место в группе D, у калининградцев — пока 0. Контекст простой: хозяевам нужно закрепить лидерство, гостям — зацепиться за шансы.

Коэффициенты на матч ЦСКА — «Балтика» 18 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно составляет 56% вероятности. Победа «Балтики» по итогам 90 минут оценивается в 4.80, а ничейный исход — в 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч Кубка России в Москве не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Балтика» (18.09.2025)

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Свежая очная история встреч на стороне москвичей. 27 августа в Калининграде ЦСКА выиграл со счётом 2:0 благодаря дублю Ивана Облякова с пенальти — оба раза после игры рукой соперника. Это важный маркер: у армейцев отлажены стандарты и механизмы давления в штрафной площади соперника.

Материалы по теме
Семак и Станкович перекроют неудачи в РПЛ. Чего ждать от матчей Кубка России
Семак и Станкович перекроют неудачи в РПЛ. Чего ждать от матчей Кубка России

Однако и осечка была буквально накануне. ЦСКА на выезде уступил «Ростову» со счётом 0:1 и доигрывал вдевятером — красные карточки получили Милан Гаич и Матеус Алвес. Перед Кубком России это значит одно. Фабио Челестини наверняка сделает акцент на дисциплине и, возможно, освежит состав по флангам обороны.

«Балтика» идёт в Российской Премьер-Лиге очень достойно. 0:0 с «Зенитом» и серия без поражений в РПЛ из восьми матчей говорят сами за себя. Команда Андрея Талалаева компактная и цепкая, ловит соперника на ошибках и на стандартах. На фоне 0 очков в Кубке России, пожалуй, это главный инструмент.

У армейцев в тонусе Иван Обляков — «решил» прошлый кубковый матч и стабилен при стандартах. Плюс не забываем о хорошей форме Матвея Кисляка. «Балтику» обычно выручает порядок в защите и работа краёв. Если хозяева дадут пространство, калининградцы накажут простым розыгрышем. Но в позиционных атаках им тяжелее, особенно вдали от дома.

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион

Прогноз будет следующим. Игра получится без фейерверка, с преимуществом ЦСКА по качеству моментов за счёт стандартов, глубины состава, мотивации исправиться за поездку к «Ростову» и домашней арены. Базовый выбор для ставки — «ЦСКА не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча». Вероятный счёт — 1:0 или 2:0 в пользу хозяев.

Ставка: ЦСКА не проиграет «Балтике» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.18.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android