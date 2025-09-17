ЦСКА — «Балтика»: неудача в Ростове-на-Дону — это случайность

18 сентября ЦСКА дома сыграет с «Балтикой» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч состоится на «ВЭБ Арене» в Москве, начало — в 18:30 мск. У москвичей семь очков и первое место в группе D, у калининградцев — пока 0. Контекст простой: хозяевам нужно закрепить лидерство, гостям — зацепиться за шансы.

Коэффициенты на матч ЦСКА — «Балтика» 18 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно составляет 56% вероятности. Победа «Балтики» по итогам 90 минут оценивается в 4.80, а ничейный исход — в 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч Кубка России в Москве не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Балтика» (18.09.2025)

Свежая очная история встреч на стороне москвичей. 27 августа в Калининграде ЦСКА выиграл со счётом 2:0 благодаря дублю Ивана Облякова с пенальти — оба раза после игры рукой соперника. Это важный маркер: у армейцев отлажены стандарты и механизмы давления в штрафной площади соперника.

Однако и осечка была буквально накануне. ЦСКА на выезде уступил «Ростову» со счётом 0:1 и доигрывал вдевятером — красные карточки получили Милан Гаич и Матеус Алвес. Перед Кубком России это значит одно. Фабио Челестини наверняка сделает акцент на дисциплине и, возможно, освежит состав по флангам обороны.

«Балтика» идёт в Российской Премьер-Лиге очень достойно. 0:0 с «Зенитом» и серия без поражений в РПЛ из восьми матчей говорят сами за себя. Команда Андрея Талалаева компактная и цепкая, ловит соперника на ошибках и на стандартах. На фоне 0 очков в Кубке России, пожалуй, это главный инструмент.

У армейцев в тонусе Иван Обляков — «решил» прошлый кубковый матч и стабилен при стандартах. Плюс не забываем о хорошей форме Матвея Кисляка. «Балтику» обычно выручает порядок в защите и работа краёв. Если хозяева дадут пространство, калининградцы накажут простым розыгрышем. Но в позиционных атаках им тяжелее, особенно вдали от дома.

Прогноз будет следующим. Игра получится без фейерверка, с преимуществом ЦСКА по качеству моментов за счёт стандартов, глубины состава, мотивации исправиться за поездку к «Ростову» и домашней арены. Базовый выбор для ставки — «ЦСКА не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча». Вероятный счёт — 1:0 или 2:0 в пользу хозяев.

Ставка: ЦСКА не проиграет «Балтике» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.18.