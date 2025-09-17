«Манчестер Сити» — «Наполи». Конец дружбы Холанда и Де Брёйне

18 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 22:00 мск. Кевин Де Брёйне вновь готов зажечь на этом стадионе, но уже на стороне соперника.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Наполи» 18 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.65, что приблизтельно составляет 65% вероятности. Шансы «Наполи» оценили в 5.10, а ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу английского клуба за 8.50. Ставки на гол Эрлинга Холанда принимают за 1.83.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи» (18.09.2025)

Пока «Манчестер Сити» выглядит непредсказуемым, но в любой момент может включить режим турбо и начать сносить всех на своём пути. Новый сезон АПЛ стартовал для него с разгрома «Вулверхэмптона» (4:0), однако затем последовали два поражения во встречах с «Тоттенхэмом» (0:2) и «Брайтоном» (1:2). Это вызвало волну негодования со стороны болельщиков.

Хосеп Гвардиола впервые за долгое время оказался под давлением. Последняя встреча позволила реабилитироваться. Его подопечные убедительно выиграли у «Манчестер Юнайтед» (3:0). Болельщики всё простили, но по факту соперник был в ужасной форме. После небольшого повреждения вернулся в игру Фил Фоден и сразу же забил гол. После чего Эрлинг Холанд перенял эстафету и отметился дублем, а Жереми Доку отдал два голевых паса.

Холанд находится в замечательной форме и будет поддерживать темп после пента-трика в ворота Молдавии за сборную и дубля в дерби. Он перенесёт свой настрой на Лигу чемпионов. Важную роль должна сыграть и скорость Жереми Доку. Травма Абдукодира Хусанова оказалась несерьёзной. Узбекский защитник теперь играет ключевую роль в оборонительных действиях команды.

В общем, «Манчестер Сити» подходит к игре в полной готовности. «Наполи» тоже в отличной форме. После чемпионства в Серии А команда заряжена на повторение успеха и настроена продвинуться как можно дальше в Лиге чемпионов. Все три матча первенства она выиграла — у «Сассуоло» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Фиорентины» (3:1). Антонио Конте делает упор на дисциплину и хорошую оборону. Плюс стало больше вариантов в атаке.

Расмус Хойлунд быстро адаптировался и забил дебютный мяч в ворота клуба из Флоренции. Он хорошо знаком с командой Гвардиолы, ведь арендован у «МЮ». Кевин де Брёйне вообще перебрался в Неаполь из «Манчестер Сити». В Серии А у него уже два гола. В воротах, скорее всего, сыграет Алекс Мерет, на счету которого два «сухих» матча в этом сезоне. В игре с «Фиорентиной» его подменял Милинкович-Савич.

Уже назвали двух ключевых игроков, которые знакомы с соперником, но ведь и Антонио Конте до того, как возглавил «Наполи», тренировал «Тоттенхэм». Поэтому сложностей с построением тактики и выбором плана на игру с английскими клубами быть не должно. Даже отсутствие из-за травмы Ромело Лукаку вряд ли вызывает беспокойство. В случае дождливой погоды гораздо полезнее будут скоростные футболисты.

Предлагаем оправданный риск — ставку на то, что «Наполи» забьёт больше 1.5 мяча. Не стоит обольщаться насчёт формы «Манчестер Сити» из-за победы в дерби. Даже если команда выиграет, вряд ли сможет избежать минимум двух пропущенных мячей. Де Брёйне не просто заряжен на встречу с бывшим клубом, он ещё и в прекрасной форме. Да и Хойлунд, пока нет Лукаку, будет делать всё, чтобы застолбить за собой место в старте.

Ставка: «Наполи» забьёт минимум два гола «Манчестер Сити» за 3.65.