«Спартак» — «Ростов». На этот раз без истерик

18 августа 2025 года в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют «Спартак» и «Ростов». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20:45 мск. Красно-белые занимают второе место в группе С, а гости находятся на последнем.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Ростов» 18 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.50, а шансы «Ростова» оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу москвичей за 7.50.

Прогноз на матч 4-го тура Кубка России «Спартак» — «Ростов» (18.08.2025)

Пять официальных матчей не проигрывает «Спартак», но спокойнее от этого не стало. За это время красно-белые разгромили «Пари НН» (4:0) в Кубке России, а в РПЛ выиграли у «Рубина» (2:0) и «Сочи» (2:1). Также сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и московским «Динамо» (2:2). В защите по-прежнему проходной двор. Это ещё хорошо, что соперник в дерби был неточен. Хотя и «Спартак» то и дело губил очень опасные моменты.

Станкович был в ярости и вновь накинулся на судей с оскорблениями, за что получил удаление. Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал, что по сербскому тренеру плачут психиатры. Он должен быть примером и держать эмоции под контролем. Кстати, после его дисквалификации московский клуб сравнял счёт и показал более интересный футбол. Дубль оформил Ливай Гарсия, неоднократно попадавший под огонь критики.

Просто с футболистами красно-белых нужно правильно работать. Очень хорошая глубина, которая позволяет проводить ротацию без потери качества, но у Станковича это не получается. Хотя бы пошли голы. В пяти последних официальных встречах суммарно забито 12 мячей, а если учесть товарищескую встречу с «МЛ Витебск», то можно добавить ещё пять.

В московском дерби не сыграл Антон Заболотный, а Манфред Угальде вышел на замену на 77-й минуте. Скорее всего, оба будут задействованы в стартовом составе в матче Кубка России. У «Ростова» нет таких шикарных вариантов для ротации, поэтому состав не будет оптимальным. Всё-таки у команды тяжёлая ситуация в РПЛ, да и сил на победу в матче с ЦСКА (1:0) было потрачено немало.

Обыграть армейцев помог быстрый гол, а потом удаление в составе соперника, которое помешало ему отыграться и заставило снизить скорость. Эта победа позволила ростовчанам прервать безвыигрышную серию длиной в пять официальных матчей и стала второй в новом сезоне.

Но в Кубке России ситуация патовая — три поражения во встречах со «Спартаком» (0:2), «Пари НН» (0:1) и махачкалинским «Динамо» (1:3). Для Джонатана Альбы было бы правильнее рассчитывать на два матча, которые останутся после игры с красно-белыми. Можно через третье место продолжить участие в Пути регионов.

Предлагаем поставить на то, что «Спартак» победит с форой (-1.5). У команды из Москвы гораздо больше вариантов для внесения изменений в состав. Всё на высшем уровне и без потери качества в атаке. «Ростов» провёл энергозатратный матч с ЦСКА, однако та победа не говорит о решении всех проблем с обороной, допускающей много ошибок.

Ставка: «Спартак» победит «Ростов» с форой (-1.5) за 2.40.