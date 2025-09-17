«Ньюкасл» — «Барселона». Левандовски сгладит отсутствие Ямаля

У вундеркинда повреждение, а Роберт незаменим даже в 37 лет.

18 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Ньюкасл» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Начало — в 22:00 мск. Каталонский клуб невозможно остановить.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл» — «Барселона» 18 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 2.20, что приблизительно составляет 45% вероятности. Шансы «Ньюкасла» оценили в 3.00, а ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу каталонского клуба за 9.00. Ставки на гол Роберта Левандовского принимают за 2.55.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона» (18.09.2025)

«Ньюкасл» будет рассчитывать на мощную поддержку своих болельщиков и дождливую погоду, которая может помешать одному из сильнейших клубов мира выполнить поставленные задачи. На большее надеяться не приходится, потому что сезон для хозяев стартовал крайне непросто.

Команда Эдди Хау сыграла вничью с «Астон Виллой» (0:0) и «Лидсом» (0:0), уступила «Ливерпулю» (2:3), а в последней встрече с «Вулверхэмптоном» одержала победу со счётом 1:0. Обыграть слабейшую команду АПЛ не повод для гордости. Нестабильный футбол в защите и очень плохая реализация моментов — главные проблемы клуба.

Хотя последний вопрос практически решён. Конечно, оказалось сложно расстаться с Александером Исаком, который был неподражаем в завершении атак, но Ник Вольтемаде должен всё компенсировать. В дебютном матче с «Вулверхэмптоном» как раз его гол стал победным. Однако футболисту, который столько лет провёл в Германии, ещё потребуется время для полноценной адаптации.

«Барселона» ударно начала сезон в Примере и оступилась лишь в матче с «Райо Вальекано» (1:1). До того выиграла у «Мальорки» (3:0) и «Леванте» (3:2), а после — реабилитировалась во встрече с «Валенсией» (6:0). И это без помощи Ламина Ямаля, который получил повреждение. Рафинья, Фермин Лопес и Роберт Левандовски оформили по дублю.

Поляк наконец-то полностью восстановился после травмы, хотя Ханс-Дитер Флик пока боится выпускать его в стартовом составе. Роберт вышел на замену и забил дважды. Скорее всего, в предстоящей встрече он сыграет с первых минут, потому что Ферран Торрес неубедителен. Место Ямаля должен занять Маркус Рашфорд, которому после стольких лет в «Манчестер Юнайтед» не впервой играть против «сорок».

Жоан Гарсия стал идеальной заменой выбывшему тер Штегену. Четыре матча за «Барселону» — два без пропущенных. Никакие травмы не могут выбить из колеи каталонцев. Они ставят на владение мячом и высокий прессинг, благодаря чему могут лишить соперника возможности атаковать и вынудят обороняться. Ну а мастерство Левандовского, Рафиньи, Лопеса и Рашфорда должно привести к забитым голам.

Предлагаем поставить на то, что «Барселона» победит «Ньюкасл». Вполне возможно, что у англичан даже не получится забить, несмотря на преимущество и поддержку домашних трибун. Вольтемаде может быть отрезан от любых контратак благодаря персональной опеке. К тому же он ещё не до конца освоился.

Ставка: «Барселона» победит «Ньюкасл» за 2.20.