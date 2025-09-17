ЦСКА — «Локомотив». Дарить очки по старой памяти? Не сегодня!

Специалист вернулся в ЦСКА не для того, чтобы жалеть соперников.

ЦСКА принимает «Локомотив» 18 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве. Права на раскачку нет, очки на старте сезона ценнее, чем кажется. А сама встреча — принципиальная. Начало запланировано на 19:30 мск. У хозяев есть преимущество площадки и поддержки. Ждём вязкий хоккей темпа плей-офф — в таких встречах любой ляп мгновенно превращается в шанс для соперника.

Коэффициенты на матч ЦСКА — «Локомотив» 18 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение московскому клубу. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.44, что приблизительно составляет 40% вероятности. Победа «Локомотива» по итогам трёх периодов оценивается в 2.69. Если потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.14.

Вместе с тем аналитики не ждут сверхрезультативной игры. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.94, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.86. Среди ставок на фору есть следующие варианты: победа «Локомотива» с форой (0) идёт за 2.00, а победа ЦСКА с форой (0) — за 1.84. То есть ожидается очень близкий счёт.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» (18.09.2025)

18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив Ярославль

Главная интрига — Игорь Никитин против бывшего клуба. В июне он возглавил ЦСКА, уйдя из Ярославля после чемпионского сезона. «Локомотив» принял Боб Хартли, перестроив детали и сохранив базовые принципы. Никитин знает систему гостей до винтика — розыгрыши, смены, привычки лидеров. Это даёт ключи, но и подогревает реваншные эмоции со стороны ярославцев.

Форма ЦСКА противоречива. Накануне армейцы вели 5:2 со «Спартаком», однако упустили преимущество и проиграли в серии буллитов — 5:6. Светлая сторона — хет-трик Даниэля Спронга и хорошее большинство. В воротах — Спенсер Мартин: надёжен по игре, но оборона сбоит в концовках, когда падает концентрация и растёт количество необязательных удалений.

«Локомотив» едет после погрома «Лады» — 6:1. Вернулись Артур Каюмов и Никита Кирьянов — сразу ожили скорость и розыгрыш у бортов. Даниил Исаев уверенно закрыл ворота, тройка Шалунов — Берёзкин — Каюмов диктовала темп и обеспечивала нагрузку на чужого вратаря. Плюс сила спецбригад: при хромающей дисциплине соперника железнодорожники реализуют лишнего без суеты.

Ключевые микродуэли: Спронг и Денис Гурьянов против пары Рушан Рафиков — Мартин Гернат, а также борьба на пятаке Павла Карнаухова с Александром Елесиным. Если ЦСКА уберёт штрафы и добавит на вбрасываниях, моменты будут возникать чаще и качественнее. На переходах через синюю линию дисциплина важнее креатива, ведь при потерях соперник мгновенно выбежит в контратаку.

Никитин наверняка сократит ротацию в защите, доверив тяжёлые смены Никите Нестерову и Владиславу Провольневу, а в атаке удлинит первые две тройки под большинство. Ответ Хартли — длинная лавка, смены по 35-40 секунд, выход через короткий пас и добивание на пятаке. Разумеется, оба тренерских штаба всё это предусмотрят, а потому победит та сторона, где дисциплины будет больше.

Матч — на тоненького, без разгромов. Мотивация Никитина, домашний лёд и искра Спронга склоняют к той версии, что ЦСКА не проиграет, а тотал будет близок к среднему (порядка 4-5 шайб на двоих). Сценарий видится примерно такой: 3:2 в пользу ЦСКА в овертайме, где решит спецбригада большинства или высокий прессинг в затяжной смене гостей. Тем, кто ждёт фейерверка, лучше не обольщаться — нервы и осторожность зададут ритм, а индивидуальное мастерство решит пару эпизодов.

Ставка: ЦСКА не проиграет «Локомотиву» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.10.