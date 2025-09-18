Экспресс на Кубок России: ЦСКА исправится, «Спартак» успокоится

Групповой этап Пути РПЛ Кубка России перевалил за экватор. Сегодня, 18 сентября, закроется программа 4-го тура. Делаем прогнозы на матчи и собираем экспресс. В этот четверг будет на что посмотреть.

Прогноз на матч ЦСКА — «Балтика»

Свежая очная история встреч на стороне москвичей. 27 августа в Калининграде ЦСКА выиграл со счётом 2:0 благодаря дублю Ивана Облякова с пенальти — оба раза после игры рукой соперника. Это важный маркер: у армейцев отлажены стандарты и механизмы давления в штрафной площади соперника.

Осечка была буквально накануне. ЦСКА на выезде уступил «Ростову» со счётом 0:1 и доигрывал вдевятером. Теперь наверняка сыграет более дисциплинированно. «Балтика» идёт в РПЛ очень достойно. 0:0 с «Зенитом» и серия без поражений из восьми матчей говорят сами за себя. Команда Андрея Талалаева компактная и цепкая, ловит соперника на ошибках и на стандартах. На фоне 0 очков в Кубке России, пожалуй, это единственный инструмент.

Прогноз будет следующим. Игра получится без фейерверка, с преимуществом ЦСКА по качеству моментов за счёт стандартов, глубины состава, мотивации исправиться за поездку к «Ростову» и домашней арены. Базовый выбор для ставки — «ЦСКА не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча». Вероятный счёт — 1:0 или 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»

Пять официальных матчей не проигрывает «Спартак», но спокойнее не стало. За это время красно-белые разгромили «Пари НН» (4:0) в Кубке России, а в РПЛ выиграли у «Рубина» (2:0) и «Сочи» (2:1). Также сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и московским «Динамо» (2:2). В защите по-прежнему проходной двор. Это ещё хорошо, что соперник в дерби был неточен. Хотя и «Спартак» то и дело губил очень опасные моменты. Станкович был в ярости и вновь накинулся на судей с оскорблениями, за что получил удаление.

В московском дерби не сыграл Антон Заболотный, а Манфред Угальде вышел на замену на 77-й минуте. Скорее всего, оба будут задействованы в стартовом составе в матче Кубка России. У «Ростова» нет таких шикарных вариантов для ротации, поэтому состав не будет оптимальным. Всё-таки у команды тяжёлая ситуация в РПЛ, да и сил на победу в матче с ЦСКА (1:0) было потрачено немало. А в Кубке России ситуация патовая — три поражения.

Предлагаем поставить на то, что «Спартак» победит с форой (-1.5). У команды из Москвы гораздо больше вариантов для внесения изменений в состав. Всё на высшем уровне и без потери качества в атаке. «Ростов» провёл энергозатратный матч с ЦСКА, однако та победа не говорит о решении всех проблем с обороной, допускающей много ошибок.

Экспресс на Кубок России 18 сентября 2025 года

Ставка 1: ЦСКА не проиграет «Балтике» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.18.

Общий коэффициент: 2.18 х 2.40 = 5.23.