Экспресс на Лигу чемпионов: «Барселона» даёт прикурить, «Сити» — страдает вдвойне

Сегодня, 18 сентября, завершится недельная программа общего этапа Лиги чемпионов. Можно выделить сразу две яркие встречи, которые не стоит пропускать. Экспресс от «Чемпионата» учитывает обе.

Матч «Манчестер Сити» — «Наполи»

Пока «Манчестер Сити» выглядит непредсказуемым, но в любой момент может включить режим турбо и начать сносить всех на своём пути. Новый сезон АПЛ стартовал для него с разгрома «Вулверхэмптона» (4:0), однако затем последовали два поражения во встречах с «Тоттенхэмом» (0:2) и «Брайтоном» (1:2). Это вызвало волну негодования со стороны болельщиков. Хосеп Гвардиола впервые за долгое время оказался под давлением. Благодаря Холанду удалось реабилитироваться в дерби с «Манчестер Юнайтед».

В общем, «Манчестер Сити» подходит к игре в полной готовности. «Наполи» тоже в отличной форме. После чемпионства в Серии А команда заряжена на повторение успеха и настроена продвинуться как можно дальше в Лиге чемпионов. Все три матча первенства она выиграла — у «Сассуоло» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Фиорентины» (3:1). Антонио Конте делает упор на дисциплину и хорошую оборону. Плюс стало больше вариантов в атаке.

Предлагаем оправданный риск — ставку на то, что «Наполи» забьёт больше 1.5 мяча. Не стоит обольщаться насчёт формы «Манчестер Сити» из-за победы в дерби. Даже если команда выиграет, вряд ли сможет избежать минимум двух пропущенных мячей. Де Брёйне не просто заряжен на встречу с бывшим клубом, он ещё и в прекрасной форме. Да и Хойлунд, пока нет Лукаку, будет делать всё, чтобы застолбить за собой место в старте.

Матч «Ньюкасл» — «Барселона»

«Ньюкасл» будет рассчитывать на мощную поддержку своих болельщиков и дождливую погоду, которая может помешать одному из сильнейших клубов мира выполнить поставленные задачи. На большее надеяться не приходится, потому что сезон для хозяев стартовал крайне непросто. Нестабильный футбол в защите и очень плохая реализация моментов — главные проблемы клуба.

«Барселона» ударно начала сезон в Примере и оступилась лишь в матче с «Райо Вальекано» (1:1). До того выиграла у «Мальорки» (3:0) и «Леванте» (3:2), а после — реабилитировалась во встрече с «Валенсией» (6:0). И это без помощи Ламина Ямаля, который получил повреждение. Рафинья, Фермин Лопес и Роберт Левандовски оформили по дублю. Поляк наконец-то полностью восстановился после травмы.

Предлагаем поставить на то, что «Барселона» победит «Ньюкасл». Вполне возможно, что у англичан даже не получится забить, несмотря на преимущество и поддержку домашних трибун. Вольтемаде может быть отрезан от любых контратак благодаря персональной опеке. К тому же он ещё не до конца освоился. А мастерство Левандовского, Рафиньи, Лопеса и Рашфорда должно привести к забитым голам со стороны гостей.

Экспресс на Лигу чемпионов 18 сентября 2025 года

Ставка 1: «Наполи» забьёт минимум два гола «Манчестер Сити» за 3.65.

«Наполи» забьёт минимум два гола «Манчестер Сити» за 3.65. Ставка 2: «Барселона» победит «Ньюкасл» за 2.20.

Общий коэффициент: 3.65 х 2.20 = 8.03.