Манчестер Сити — Наполи: прогноз и ставка на матч 18 сентября, смотреть бесплатно, какой канал, составы, какой счёт, голы, обзор

Экспресс на Лигу чемпионов: «Барселона» даёт прикурить, «Сити» — страдает вдвойне
Максим Ермаков
Экспресс на Лигу чемпионов 18 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Общий этап стартовал и уже радует яркими вывесками.

Сегодня, 18 сентября, завершится недельная программа общего этапа Лиги чемпионов. Можно выделить сразу две яркие встречи, которые не стоит пропускать. Экспресс от «Чемпионата» учитывает обе.

Матч «Манчестер Сити» — «Наполи»

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пока «Манчестер Сити» выглядит непредсказуемым, но в любой момент может включить режим турбо и начать сносить всех на своём пути. Новый сезон АПЛ стартовал для него с разгрома «Вулверхэмптона» (4:0), однако затем последовали два поражения во встречах с «Тоттенхэмом» (0:2) и «Брайтоном» (1:2). Это вызвало волну негодования со стороны болельщиков. Хосеп Гвардиола впервые за долгое время оказался под давлением. Благодаря Холанду удалось реабилитироваться в дерби с «Манчестер Юнайтед».

В общем, «Манчестер Сити» подходит к игре в полной готовности. «Наполи» тоже в отличной форме. После чемпионства в Серии А команда заряжена на повторение успеха и настроена продвинуться как можно дальше в Лиге чемпионов. Все три матча первенства она выиграла — у «Сассуоло» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Фиорентины» (3:1). Антонио Конте делает упор на дисциплину и хорошую оборону. Плюс стало больше вариантов в атаке.

Предлагаем оправданный риск — ставку на то, что «Наполи» забьёт больше 1.5 мяча. Не стоит обольщаться насчёт формы «Манчестер Сити» из-за победы в дерби. Даже если команда выиграет, вряд ли сможет избежать минимум двух пропущенных мячей. Де Брёйне не просто заряжен на встречу с бывшим клубом, он ещё и в прекрасной форме. Да и Хойлунд, пока нет Лукаку, будет делать всё, чтобы застолбить за собой место в старте.

Матч «Ньюкасл» — «Барселона»

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ньюкасл» будет рассчитывать на мощную поддержку своих болельщиков и дождливую погоду, которая может помешать одному из сильнейших клубов мира выполнить поставленные задачи. На большее надеяться не приходится, потому что сезон для хозяев стартовал крайне непросто. Нестабильный футбол в защите и очень плохая реализация моментов — главные проблемы клуба.

«Барселона» ударно начала сезон в Примере и оступилась лишь в матче с «Райо Вальекано» (1:1). До того выиграла у «Мальорки» (3:0) и «Леванте» (3:2), а после — реабилитировалась во встрече с «Валенсией» (6:0). И это без помощи Ламина Ямаля, который получил повреждение. Рафинья, Фермин Лопес и Роберт Левандовски оформили по дублю. Поляк наконец-то полностью восстановился после травмы.

Предлагаем поставить на то, что «Барселона» победит «Ньюкасл». Вполне возможно, что у англичан даже не получится забить, несмотря на преимущество и поддержку домашних трибун. Вольтемаде может быть отрезан от любых контратак благодаря персональной опеке. К тому же он ещё не до конца освоился. А мастерство Левандовского, Рафиньи, Лопеса и Рашфорда должно привести к забитым голам со стороны гостей.

Экспресс на Лигу чемпионов 18 сентября 2025 года

  • Ставка 1: «Наполи» забьёт минимум два гола «Манчестер Сити» за 3.65.
  • Ставка 2: «Барселона» победит «Ньюкасл» за 2.20.

Общий коэффициент: 3.65 х 2.20 = 8.03.

Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион
