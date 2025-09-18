«Бетис» — «Реал Сосьедад». Захарян окунётся в тяжёлые, но весёлые времена

19 сентября 2025 года в матче 5-го тура испанской Примеры сыграют «Бетис» и «Реал Сосьедад». Встреча состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Начало — в 22:00 мск. Обе команды очень плохо выглядят в обороне. Значит, быть голам!

Коэффициенты букмекеров на матч «Бетис» — «Реал Сосьедад» 19 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Севильи. Поставить на победу «Бетиса» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Реала Сосьедад» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Севильи за 7.50.

Прогноз на матч 5-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Реал Сосьедад» (19.09.2025)

«Бетис» буксует в новом сезоне Примеры и пока не готов показывать стабильную игру. За пять туров команда трижды сыграла вничью — с «Эльче» (1:1), «Сельтой» (1:1) и «Леванте» (2:2). Кроме того, победила «Алавес» (1:0) и уступила «Атлетику» (1:2). Только в одной встрече удалось сохранить ворота сухими, зато севильцы стабильно забивают.

У Мануэля Пеллегрини до сих пор не получается собрать состав, в котором он будет уверен. Предполагалось, что основным голкипером станет Пау Лопес, и он отлично провёл две стартовые встречи, пока не получил повреждение. Пришлось задействовать Альваро Вальеса, у которого не было игровой практики почти год.

В прошлом матче с «Леванте» на поле вышел вернувшийся Антони. Учитывая проблемы с реализацией, он должен усилить игру «Бетиса». Также дебютировал Софьян Амрабат, выйдя на замену. Оба игрока повлияют на игру в атаке, но гораздо важнее, чтобы вернулся основной голкипер, способный качественно подстраховывать защиту.

«Реал Сосьедад» тоже неудачно начал сезон — без побед в четырёх матчах. Сначала были две ничьи с «Валенсией» (1:1) и «Эспаньолом» (2:2), но последние две встречи команда проиграла — «Овьедо» (0:1) и «Реалу» (1:2). Мадридский клуб забил победный мяч в меньшинстве. Все эти результаты указывают на проблемы оборонительного плана.

Возможно, к ухудшению игры в защите привели смена тренера и изменения в составе. Серхио Франсиско долго был в системе клуба, но у него отсутствует опыт работы главным. Возможно, ему пока не хватает гибкости. Вернулся после долгого отсутствия из-за травмы Арсен Захарян – вышел на замену в предыдущей игре. Когда тренер вернёт его в стартовый состав — пока не понятно.

Микель Оярсабаль выглядел блекло до паузы на матчи сборных, но, оформив в двух встречах за Испанию 1+3, видимо, поймал кураж и забил «Реалу». Кому, если не ему, предстоит выполнять главную роль в завершении атак? Дебютировал Карлос Солер, купленный у «ПСЖ». За 33 минуты ему удалось создать два голевых момента.

Всё это тоже про усиление атаки. В данном вопросе «Бетис» и «Реал Сосьедад» укрепились, но защита продолжает беспокоить, как и вратарская позиция. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют. Они умеют создавать острые моменты у чужой штрафной, есть хорошие исполнители, и входят в ритм новички, однако на защиту и вратарей рассчитывать не стоит.

Ставка: обе забьют в матче «Бетис» — «Реал Сосьедад» за 1.83.