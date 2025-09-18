СКА — «Динамо» Минск: дисциплина подведёт команды Ларионова и Квартальнова

И те, и другие хорошо играют в большинстве. Только повод дай!

19 сентября СКА примет минское «Динамо». Встреча команд, которые и бодро стартовали, и успели сменить тональность сезона. В Петербурге у руля теперь Игорь Ларионов, его хоккей — про контроль и комбинации. Минчан ведёт вперёд Дмитрий Квартальнов, который делает ставку на порядок и резкие переходы. Противостояние обещает шахматы на льду.

Коэффициенты на матч СКА — «Динамо» Минск 19 сентября

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение петербургскому клубу. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно составляет 43% вероятности. Победа минского «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается в 2.90. Если потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.10.

Вместе с тем аналитики ждут результативный матч. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.84. Среди ставок на фору есть следующие варианты. Победа минского «Динамо» с форой (+1.5) идёт за 1.41, а победа СКА с форой (-1.5) — за 2.80. То есть ожидается довольно близкий счёт.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Минск (19.09.2025)

СКА после болезненных осечек с «Шанхайскими Драконами» и «Торпедо» резко прибавил: 5:2 – с «Трактором» и 6:1 — с «Ладой». Ожила спецбригада — два ранних гола в большинстве в матче с тольяттинцами задали темп. В атаке активны Плотников, Голдобин, Хайруллин. Домашний лёд «Ледового дворца» добавляет уверенности, чтобы смена за сменой давить на соперника.

В этом сезоне Зайцева и Педана на льду у СКА ещё не было — оба в заявке клуба, но пока восстанавливаются. На официальной странице КХЛ Зайцев значится травмированным. Ларионов недавно говорил, что Никита вернётся к полноценным тренировкам через пару недель, Педан — раньше. То есть их отсутствие сказывается на обороне. Без них у СКА меньше опыта и жёсткости сзади.

Минчане, в свою очередь, начали с сухой победы во встрече со «Спартаком», уверенно прошли «Барыс», а в Омске уступили «Авангарду» лишь в серии буллитов. И всё это — во время выездной серии, которая продолжается до сих. И хотя осечки тоже случаются, «зубры» опасны в переходах. Энас и Лимож быстро находят зоны, Галиев и Дэл Колл добавляют броски с периметра. В раме относительно стабилен Фукале — при нём команда держит плотность на своём пятачке.

Однако тоже есть нюансы по заявке. «Динамо» ротирует нижние звенья, часть молодых отправляли за практикой, однако костяк остаётся. Важно, что Вадим Шипачёв и Андрей Стась организуют розыгрыш, а Виталий Пинчук полезен на добивании. Это добавляет вариантов в концовках матчей и на буллитах. Возможно, сыграет свою роль на фоне не самой оптимальной защиты соперника.

Пожалуй, важнейшее в этом матче — дисциплина. Обе команды активно забивают в большинстве: СКА реализовал ранние попытки в матче с «Ладой», «Динамо» наказало «Спартак» в формате 5х4. У Ларионова ставка на контроль и смену темпа, у Квартальнова — на порядок и контратаки. Если хозяева минимизируют удаления, инициатива будет у них.

Прогноз: постепенное давление СКА и позиционные атаки с быстрыми входами в свободные зоны. Это может дать перевес. Однако гости непременно ответят своими атаками и воспользуются нестабильностью петербуржцев. Ждём приблизительно счёт 3:3 или 4:3 в основное время. Голов должно хватить на всех. А ещё один интересный вариант для ставки — первая шайба будет заброшена в большинстве любой командой в формате 5х4.

Ставка: счёт будет открыт в формате 5х4 за 3.20.