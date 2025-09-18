«Лечче» — «Кальяри». Неплохо для прогрева 4-го тура Серии А

19 сентября 2025 года в матче 4-го тура Серии А сыграют «Лечче» и «Кальяри». Встреча состоится на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче. Начало — в 21:45 мск. Чего ожидать от игры между командами, которые считаются аутсайдерами? Попробуем разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лечче» — «Кальяри» 19 сентября 2025 года

Букмекеры затрудняются с выбором фаворита. Поставить на победу «Лечче» можно с коэффициентом 2.80, а шансы «Кальяри» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.00.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 5.50.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Кальяри» (19.09.2025)

Пока нет сомнений, что «Лечче» вновь будет бороться за выживание. С целью хоть что-то изменить в судьбе клуба летом был назначен тренером Эусебио Ди Франческо. Но пользы это никакой не принесло. На старте сезона команда сыграла вничью с «Дженоа» (0:0), а затем уступила «Милану» (0:2) и «Аталанте» (1:4). Пока забит только один мяч.

С трудом удаётся создавать моменты, однако команда не лишена перспектив в атаке. Даже в матчах с фаворитами была парочка неплохих моментов, а клубу из Бергамо и вовсе удалось забить. Но всё это ничего не даёт, когда настолько бездарно играешь в обороне. Ди Франческо не из тех тренеров, кто строит игру на глубоких оборонительных действиях.

Тяжело обходиться без Николы Крстовича, который был лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне. На его место был куплен Никола Стулич, однако его потенциал ещё нужно раскрыть. Изменилась и линия защиты, поэтому у Ди Франческо ещё немало времени уйдёт на то, чтобы наладить взаимодействие между футболистами.

«Кальяри» тоже начал сезон с потерянных очков — сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1) и уступил «Наполи» (0:1), но в последнем матче с «Пармой» одержал первую победу со счётом 2:0. Это должно придать уверенности всей команде. Фабио Пизакане недаром несколько лет проработал в системе клуба и стал главным тренером. Сейчас можно с уверенностью сказать, что он выбрал правильное направление.

Его подопечные отличаются слаженными действиями в обороне, благодаря чему удавалось сдерживать на протяжении всех 90 минут агрессивную атаку действующего чемпиона Италии. Команда из Неаполя забила победный гол лишь в добавленное время. Этот фактор может быть ключом к успеху в предстоящем матче с «Лечче», у которого плохо функционирует атака.

У «Кальяри» тоже есть кадровые проблемы, но не настолько острые. В предыдущей встрече из-за травмы был заменён купленный летом для усиления атаки Андреа Белотти. Пока непонятно, будет ли он готов выйти на поле. Впрочем, есть более молодой Себастьян Эспозито, от которого всё ещё ждут первого забитого мяча.

Предлагаем поставить на то, что «Кальяри» не проиграет и не пропустит. Скорее всего, нас ждёт осторожный футбол с преимуществом гостей в атаке. Для «Лечче» очень важно выиграть предстоящий матч, вот только как это сделать, когда выступаешь против такой компактной и сыгранной обороны? Непонятно.

Ставка: «Кальяри» не проиграет «Лечче» и не пропустит за 2.75.