«Лион» — «Анже». Паулу Фонсека устранит все недочёты

19 сентября 2025 года в матче 5-го тура французской Лиги 1 сыграют «Лион» и «Анже». Встреча состоится на стадионе «Групама» в Лионе. Начало — в 21:45 мск. Паулу Фонсека заставит болельщиков забыть прошлое поражение.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лион» — «Анже» 19 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лиона» можно с коэффициентом 1.40, а шансы «Анже» оценили в 7.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Лиона за 6.50.

Прогноз на матч 5-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Анже» (19.09.2025)

«Лион» выдал великолепный старт в новом сезоне Лиги 1, одержав три победы кряду без пропущенных голов. Он выиграл у «Ланса» (1:0), «Метца» (3:0) и «Марселя» (1:0). Однако всё сломалось в последнем матче с «Ренном» (1:3). Команда Паулу Фонсеки вела 1:0, но на 75-й минуте получила удаление. Соперник этим воспользовался и забил три мяча.

Ошибка купленного этим летом молодого англичанина Тайлера Мортона подвела всю команду. Этот результат выходит за рамки понимания. Просто «поплыли», оставшись в меньшинстве, и потеряли бдительность. Разговор Фонсеки с игроками должен помочь. В целом футбол, который демонстрируют его подопечные, выглядит очень симпатично.

Встреча с «Ренном» оставила «Лион» не только без Тайлера Мортона на ближайший матч, но и без основного голкипера, который три из четырёх встреч отыграл «на ноль». Реми Дескамп получил травму и выбыл примерно на месяц. Придётся плотнее играть в обороне. В линии атаки проблем нет. Да, ощущается уход Микаутадзе и Шерки, однако Адам Карабец и Павел Шульц постепенно осваиваются, а Малик Фофана прогрессирует.

«Анже» только за счёт грамотных действий в обороне и дисциплины может набирать очки. Так и происходит. Он стартовал с победы в матче с «Парижем» (1:0), затем уступил «ПСЖ» (0:1), но две последние встречи свёл к ничьей — с «Ренном» (1:1) и «Метцем» (1:1). Кстати, победителю Лиги чемпионов пришлось поломать голову над тем, как вскрыть защиту дерзкого аутсайдера.

Александр Дюжо выстраивает тактическую модель по ситуации и под конкретного соперника. Во встречах, закончившихся вничью, его подопечные были очень перспективны в нападении. Не получилось избежать трудностей с реализацией. Автором двух из трёх голов «Анже» был талантливый Эстебан Леполь, однако он перебрался в «Ренн».

В прошлой игре с «Метцем» удалось забить лишь с пенальти. С «точки» не подвёл вернувшийся после травмы Химад Абделли. Кто будет забивать с игры после ухода лучшего бомбардира клуба? Пока загадка. Поэтому основной упор по-прежнему будет сделан на оборону.

Предлагаем поставить на то, что «Лион» выиграет у «Анже», через тотал меньше 3.5 мяча. У гостей получалось сдерживать мощнейшее нападение «ПСЖ», а после потери ключевого игрока атаки защита станет более компактной и надёжной. Но мастерство и стандарты должны принести хозяевам минимальную победу. Да и поражение в прошлом матче их погонит вперёд.

Ставка: «Лион» победит «Анже» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.