Захарян вернулся, чтобы забивать: экспресс на футбол

Первая игровая неделя общего этапа Лиги чемпионов позади, возвращаемся к внутренним делам. Сегодня, 19 сентября, стартует программа уикенда в клубном футболе. Следим за Примерой, Серией А и Лигой 1.

Прогноз на матч «Бетис» — «Реал Сосьедад»

«Бетис» буксует в новом сезоне Примеры и пока не готов показывать стабильную игру. За пять туров команда трижды сыграла вничью — с «Эльче» (1:1), «Сельтой» (1:1) и «Леванте» (2:2). Кроме того, победила «Алавес» (1:0) и уступила «Атлетику» (1:2). Только в одной встрече удалось сохранить ворота сухими, зато севильцы стабильно забивают. У Мануэля Пеллегрини до сих пор не получается собрать состав, в котором он будет уверен. Зато в строй возвращаются игроки атаки.

«Реал Сосьедад» тоже неудачно начал сезон — без побед в четырёх матчах. Сначала были две ничьи с «Валенсией» (1:1) и «Эспаньолом» (2:2), но последние две встречи команда проиграла — «Овьедо» (0:1) и «Реалу» (1:2). Мадридский клуб забил победный мяч в меньшинстве. Все эти результаты указывают на проблемы оборонительного плана. Вернулся после долгого отсутствия из-за травмы Арсен Захарян – вышел на замену в предыдущей игре.

Всё это тоже про усиление атаки. В данном вопросе «Бетис» и «Реал Сосьедад» укрепились, но защита продолжает беспокоить, как и вратарская позиция. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют. Они умеют создавать острые моменты у чужой штрафной, есть хорошие исполнители, и входят в ритм новички, однако на защиту и вратарей рассчитывать не стоит.

Прогноз на матч «Лечче» — «Кальяри»

Пока нет сомнений, что «Лечче» вновь будет бороться за выживание. С целью хоть что-то изменить в судьбе клуба летом был назначен тренером Эусебио Ди Франческо. Но пользы это никакой не принесло. На старте сезона команда сыграла вничью с «Дженоа» (0:0), а затем уступила «Милану» (0:2) и «Аталанте» (1:4). Пока забит только один мяч. С трудом удаётся создавать моменты.

«Кальяри» тоже начал сезон с потерянных очков — сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1) и уступил «Наполи» (0:1), но в последнем матче с «Пармой» одержал первую победу со счётом 2:0. Это должно придать уверенности всей команде. Фабио Пизакане недаром несколько лет проработал в системе клуба и стал главным тренером. Сейчас можно с уверенностью сказать, что он выбрал правильное направление. Его подопечные отличаются слаженными действиями в обороне.

Предлагаем поставить на то, что «Кальяри» не проиграет и не пропустит. Скорее всего, нас ждёт осторожный футбол с преимуществом гостей в атаке. Для «Лечче» очень важно выиграть предстоящий матч, вот только как это сделать, когда выступаешь против такой компактной и сыгранной обороны? Непонятно.

Прогноз на матч «Лион» — «Анже»

«Лион» выдал великолепный старт в новом сезоне Лиги 1, одержав три победы кряду без пропущенных голов. Он выиграл у «Ланса» (1:0), «Метца» (3:0) и «Марселя» (1:0). Однако всё сломалось в последнем матче с «Ренном» (1:3). Команда Паулу Фонсеки вела 1:0, но на 75-й минуте схватила удаление. Соперник этим воспользовался и забил три мяча. Разговор Фонсеки с игроками должен помочь. В целом футбол, который демонстрируют его подопечные, выглядит очень симпатично.

«Анже» только за счёт грамотных действий в обороне и дисциплины может набирать очки. Так и происходит. Команда стартовала с победы в матче с «Парижем» (1:0), затем уступила «ПСЖ» (0:1), но две последние встречи свела к ничьей — с «Ренном» (1:1) и «Метцем» (1:1). Кстати, победителю Лиги чемпионов пришлось поломать голову над тем, как вскрыть защиту дерзкого аутсайдера. Однако в прошлой игре с «Метцем» удалось забить лишь с пенальти. К атаке есть вопросы.

Предлагаем поставить на то, что «Лион» выиграет у «Анже», через тотал меньше 3.5 мяча. У гостей получалось сдерживать мощнейшее нападение «ПСЖ», а после потери ключевого игрока атаки защита станет более компактной и надёжной. Но мастерство и стандарты должны принести хозяевам минимальную победу.

Экспресс на футбол 19 сентября 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Бетис» — «Реал Сосьедад» за 1.83.

обе забьют в матче «Бетис» — «Реал Сосьедад» за 1.83. Ставка 2: «Кальяри» не проиграет «Лечче» и не пропустит за 2.75.

«Кальяри» не проиграет «Лечче» и не пропустит за 2.75. Ставка 3: «Лион» победит «Анже» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.

Общий коэффициент: 1.83 х 2.75 х 2.17 = 10.9.