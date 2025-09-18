Скидки
Главная Ставки Статьи

Ак Барс — Салават Юлаев, 19 сентября, прогноз на матч КХЛ, смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция, во сколько, счёт, голы

Очки важнее шоу! Не смотрите «зелёное дерби», если хотите голы
Алексей Анисимов
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз на дерби КХЛ

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

19 сентября «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют на «Татнефть-Арене» в Казани. Это «зелёное дерби» с плотной обороной и нервными сменами, где цена ошибки выше обычного. Команды соседствуют внизу Востока: у обеих по три очка — 10-е и 11-е места. Начало запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 19 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанскому клубу. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно составляет 55% вероятности. Победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 3.79. Если потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.45.

Вместе с тем аналитики не ждут сверхрезультативной игры. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 шайбы — за 1.93. Среди ставок на фору есть следующие варианты: победа «Салавата Юлаева» с форой (+1) идёт за 1.66, а победа «Ак Барса» с форой (-1) — за 2.14. То есть ожидается довольно близкий счёт.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (19.09.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тренерская дуэль — Анвар Гатиятулин против Виктора Козлова. Казань находится под давлением серии неудач. Сам Гатиятулин говорит об эмоциональном хвосте и проблемах с реализацией. Это слышно и видно после 1:2 от «Нефтехимика» накануне. Уфа, в свою очередь, бережёт очки. Козлов назвал набранное очко в Омске важным. Тактика обеих сторон — аккуратность и игра от ошибки.

Форма «Ак Барса» неровная. 3:6 с «Автомобилистом», 3:6 с «Металлургом», 1:2 — с «Нефтехимиком» — серия из трёх поражений вынуждает набирать очки в срочном порядке. Светлые пятна — смены Дмитрия Яшкина и связка Григория Денисенко с Александром Барабановым. В последнем матче единственный гол пришёл в большинстве — то есть спецбригада играет роль.

Уфимцы тоже буксуют. Получили 1:4 дома от «Автомобилиста», затем снова случилось поражение от тех же екатеринбуржцев. А в Омске уступили «Авангарду», но уже в овертайме — 2:3. Отметим первый гол Александра Чёрного в КХЛ и активность Данила Алалыкина. Однако удаление в овертайме испортило все старания. Команде нужно убрать лишние фолы. Особенно перед «зелёным дерби».

Фактор кадров тоже имеет место быть. В Омске повреждения получили защитники Сергей Варлов и Дин Стюарт — глубина синей линии под вопросом. Надежда остаётся на Григория Панина и Никиту Зоркина. У «Ак Барса» Митчелл Миллер пропускал игру с «Металлургом», но вернулся к встрече с «Нефтехимиком». Это важные штрихи в вопросе баланса составов.

Матч действительно рискует быть вязким и «низовым», где первая шайба задаст ритм. Но ждать её, возможно, придётся долго. Вероятно, придёт после удаления. На домашнем льду и с желанием прервать серию перевес будет у «Ак Барса». Однако в таком принципиальном противостоянии недонастроя быть не может. Пожалуй, самый логичный выбор — не ждать много заброшенных шайб. Куда важнее будет сыграть качественно и набрать очки. Не исключаем даже овертайм.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Ак Барс» — «СЮ» за 1.87.

