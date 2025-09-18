Очки важнее шоу! Не смотрите «зелёное дерби», если хотите голы

19 сентября «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют на «Татнефть-Арене» в Казани. Это «зелёное дерби» с плотной обороной и нервными сменами, где цена ошибки выше обычного. Команды соседствуют внизу Востока: у обеих по три очка — 10-е и 11-е места. Начало запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 19 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанскому клубу. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно составляет 55% вероятности. Победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 3.79. Если потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.45.

Вместе с тем аналитики не ждут сверхрезультативной игры. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 шайбы — за 1.93. Среди ставок на фору есть следующие варианты: победа «Салавата Юлаева» с форой (+1) идёт за 1.66, а победа «Ак Барса» с форой (-1) — за 2.14. То есть ожидается довольно близкий счёт.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (19.09.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Салават Юлаев Уфа

Тренерская дуэль — Анвар Гатиятулин против Виктора Козлова. Казань находится под давлением серии неудач. Сам Гатиятулин говорит об эмоциональном хвосте и проблемах с реализацией. Это слышно и видно после 1:2 от «Нефтехимика» накануне. Уфа, в свою очередь, бережёт очки. Козлов назвал набранное очко в Омске важным. Тактика обеих сторон — аккуратность и игра от ошибки.

Форма «Ак Барса» неровная. 3:6 с «Автомобилистом», 3:6 с «Металлургом», 1:2 — с «Нефтехимиком» — серия из трёх поражений вынуждает набирать очки в срочном порядке. Светлые пятна — смены Дмитрия Яшкина и связка Григория Денисенко с Александром Барабановым. В последнем матче единственный гол пришёл в большинстве — то есть спецбригада играет роль.

Уфимцы тоже буксуют. Получили 1:4 дома от «Автомобилиста», затем снова случилось поражение от тех же екатеринбуржцев. А в Омске уступили «Авангарду», но уже в овертайме — 2:3. Отметим первый гол Александра Чёрного в КХЛ и активность Данила Алалыкина. Однако удаление в овертайме испортило все старания. Команде нужно убрать лишние фолы. Особенно перед «зелёным дерби».

Фактор кадров тоже имеет место быть. В Омске повреждения получили защитники Сергей Варлов и Дин Стюарт — глубина синей линии под вопросом. Надежда остаётся на Григория Панина и Никиту Зоркина. У «Ак Барса» Митчелл Миллер пропускал игру с «Металлургом», но вернулся к встрече с «Нефтехимиком». Это важные штрихи в вопросе баланса составов.

Матч действительно рискует быть вязким и «низовым», где первая шайба задаст ритм. Но ждать её, возможно, придётся долго. Вероятно, придёт после удаления. На домашнем льду и с желанием прервать серию перевес будет у «Ак Барса». Однако в таком принципиальном противостоянии недонастроя быть не может. Пожалуй, самый логичный выбор — не ждать много заброшенных шайб. Куда важнее будет сыграть качественно и набрать очки. Не исключаем даже овертайм.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Ак Барс» — «СЮ» за 1.87.