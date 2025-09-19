Ларионов против Квартальнова и «зелёное дерби»: экспресс на КХЛ

Зачем выбирать, что смотреть, если можно взять всё?

Сегодня, 19 сентября, в Континентальной хоккейной лиге пройдут матчи регулярного чемпионата. Среди них выделяются встречи СКА — «Динамо» Минск и «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Не можете решить, на что ставить? Берите экспресс от «Чемпионата»!

Прогноз на матч СКА — «Динамо» Минск

СКА — «Динамо» Минск
19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК

СКА после болезненных осечек с «Шанхайскими Драконами» и «Торпедо» резко прибавил: 5:2 – с «Трактором» и 6:1 — с «Ладой». Ожила спецбригада — два ранних гола в большинстве в матче с тольяттинцами задали темп. В атаке активны Плотников, Голдобин, Хайруллин. Домашний лёд «Ледового дворца» добавляет уверенности, чтобы смена за сменой давить на соперника.

Минчане, в свою очередь, начали с сухой победы во встрече со «Спартаком», уверенно прошли «Барыс», а в Омске уступили «Авангарду» лишь по буллитам. И всё это — во время выездной серии, которая продолжается до сих пор. И хотя осечки тоже случаются, «зубры» опасны в переходах. Энас и Лимож быстро находят зоны, Галиев и Дэл Колл добавляют броски с периметра. В раме относительно стабилен Фукале — при нём команда держит плотность на своём пятачке.

Пожалуй, важнейшее в этом матче — дисциплина. Обе команды активно забивают в большинстве. Прогноз: постепенное давление СКА и позиционные атаки с быстрыми входами в свободные зоны. Это может дать перевес. Однако гости непременно ответят своими атаками и воспользуются нестабильностью петербуржцев. Ждём приблизительно счёт 3:3 или 4:3 в основное время. Голов должно хватить на всех.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК

Тренерская дуэль — Анвар Гатиятулин против Виктора Козлова. Казань находится под давлением из-за серии неудач. Сам Гатиятулин говорит об эмоциональном хвосте и проблемах с реализацией. Это слышно и видно после 1:2 от «Нефтехимика» накануне. Уфа, в свою очередь, бережёт очки. Козлов назвал набранный балл в Омске важным. Тактика обеих сторон — аккуратность и игра от ошибки.

Форма «Ак Барса» неровная. 3:6 с «Автомобилистом», 3:6 с «Металлургом», 1:2 с «Нефтехимиком» — серия из трёх поражений вынуждает набирать очки в срочном порядке. Уфимцы тоже буксуют. Получили 1:4 дома от «Автомобилиста», затем снова случилось поражение от тех же екатеринбуржцев. А в Омске уступили «Авангарду». Команде нужно убрать лишние фолы. Особенно перед «зелёным дерби».

Матч действительно рискует быть вязким и низовым, и первая шайба задаст ритм. Но ждать её, возможно, придётся долго. Вероятно, придёт после удаления. На домашнем льду и с желанием прервать серию неудач перевес будет у «Ак Барса». Однако в таком принципиальном противостоянии недонастроя быть не может. Пожалуй, самый логичный выбор не ждать много заброшенных шайб. Куда важнее сыграть качественно и набрать очки. Не исключаем даже овертайм.

Экспресс на матчи КХЛ 19 сентября 2025 года

Ставка 1: в матче СКА – «Динамо» Минск счёт будет открыт в формате 5х4 за 3.20.

Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Ак Барс» — «Салават Юлаев» за 1.87.

Общий коэффициент: 3.20 х 1.87 = 5.98.