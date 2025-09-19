«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Судьба Аморима в руках лондонцев

По слухам, тренеру дали три матча на исправление ситуации, но отставка может произойти и раньше.

20 сентября 2025 года в матче 5-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 19:30 мск. Возможно, именно в этой игре решится судьба Рубена Аморима.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 20 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение клубу из Лондона. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Манчестер Юнайтед» оценили в 2.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.

Прогноз на матч 5-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси» (20.09.2025)

Вот и пошли разговоры о возможной отставке Рубена Аморима. Как сообщает издание Mirror, тренеру дали три матча на исправление ситуации. Всё из-за очень плохих результатов. «Манчестер Юнайтед» в АПЛ проиграл «Арсеналу» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:3), сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) и победил «Бёрнли» (3:2). К тому же манкунианцы выбыли из Кубка лиги, уступив скромному «Гримсби».

Сезон только начался, и ситуацию ещё можно исправить, поэтому руководство и поставило ультиматум Амориму. Самому же тренеру немного подпортили планы травмы. Мэйсон Маунт, Диогу Дало и Матеус Кунья не играли в манчестерском дерби из-за травм, а он на них рассчитывал. Беньямин Шешко пока не оправдывает ожиданий и выглядит блекло.

Побоялся Рубен Аморим задействовать нового вратаря Сенне Ламменса, вновь выбрав в качестве основного голкипера Алтая Байындыра. Тот, будем откровенны, нестабилен и слабоват для таких матчей. Доукомплектовать линию защиты уже не получится, придётся работать с тем, что есть. В предстоящем матче нужно рассчитывать на быстрые контратаки и молиться, чтобы Шешко заиграл так, как это требуется от форварда.

И не стоит надеяться, что «Челси» будет уставшим после матча в Лиге чемпионов с «Баварией» (1:3). Энцо Мареска располагает качественной глубиной состава. С учётом динамичного футбола, в который играет команда, у неё не должно быть трудностей со вскрытием обороны «МЮ».

Победитель КЧМ-2025 не знает поражений в нынешнем сезоне АПЛ. «Синие» выиграли у «Вест Хэма» (5:1) и «Фулхэма» (2:0), а вничью сыграли с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Брентфордом» (2:2). Жоао Педро сиял в этих встречах, Энцо Фернандес хорош и в завершении, и в созидании, недавно восстановился после травмы Коул Палмер и в двух матчах забил два мяча. В том числе в ворота «Баварии».

18-летний Эстевао Виллиан оправился после болезни и вышел на замену в матче Лиги чемпионов. Против «МЮ» мы можем надеяться увидеть его с первых минут. «Челси» задействует прессинг и пользуется пространством, которое предлагают соперники. У него должно получиться вывести из равновесия команду Рубена Аморима и заставить её ошибаться в защите. Хотя это она делает и так хорошо.

Прогнозируем победу «Челси». Команда Марески прекрасна в атаке и уверенно действует в обороне. Даже если придётся дать отдых Санчесу, есть хорошая замена в лице Йоргенсена, который в прошлом сезоне выиграл с лондонцами Лигу конференций. На Аморима оказывают давление, и это не даст положительного импульса. Команда не играет.

Ставка: «Челси» победит «Манчестер Юнайтед» за 2.45.