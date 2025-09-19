«Реал» — «Эспаньол». Килиан Мбаппе и его важная миссия

Дерзкие гости готовы сместить мадридцев с первого места. Если кто и спасёт, то только француз.

20 сентября в матче 5-го тура испанской Примеры сыграют мадридский «Реал» и «Эспаньол». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 17:15 мск. Удивительно, но между командами всего два очка. Хаби Алонсо намерен остаться на первом месте, однако гости пойдут напролом.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Эспаньол» 20 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Мадрида. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.22, а шансы «Эспаньола» оценили в 14.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мадридцев за 7.50.

Прогноз на матч 5-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Эспаньол» (20.09.2025)

Невозможно оставить без внимания шикарное начало сезона «Реала» под руководством Хаби Алонсо. Команда выиграла все матчи. Пусть и не без трудностей, но результат говорит за себя. В Примере удалось победить «Осасуну» (1:0), «Овьедо» (3:0), «Мальорку» (2:1) и «Реал Сосьедад» (2:1), а в прошлом матче Лиги чемпионов был обыгран «Марсель» (2:1).

Три последние встречи заканчивались с одинаковым счётом — 2:1. Как будто бы с натяжкой получается добиваться побед, и уж точно нет идеальной игры в обороне. Выручает шикарная форма Килиана Мбаппе, который не забил только в матче с «Мальоркой» и был великолепен в играх за сборную. И именно он оформил дубль в ворота французского клуба.

Трент Александер-Арнольд получил повреждение в прошлой встрече. Каким бы серьёзным оно ни было, Хаби Алонсо вряд ли станет рисковать его здоровьем. Не сыграет и другой защитник — Дин Хёйсен. Всему виной дисквалификация. Есть проблемы с составом, но у такого богатого на таланты клуба должна быть замена каждому.

И всё же нельзя главному тренеру «Реала» проводить большую ротацию в матче с «Эспаньолом», который продолжает всех удивлять своими выступлениями. Казалось бы, скромный клуб, а на деле отстаёт от мадридцев в таблице всего на два очка. «Попугаи» выиграли у «Атлетико» (2:1), «Осасуны» (1:0) и «Мальорки» (3:2), а с «Реалом Сосьедад» сыграли вничью (2:2).

Обращаем внимание на то, что у команд было три одинаковых соперника. И результаты не сильно отличаются. Поэтому нельзя недооценивать подопечных Маноло Гонсалеса. Вот только тренер не сможет рассчитывать на главного бомбардира Пере Милью, который забил уже три мяча в этом сезоне. В прошлой встрече он был удалён за оскорбление судьи.

Его место займёт купленный этим летом у «Вильярреала» Рамон Терратс. Форварды Роберто Фернандес и Кике Гарсия забили первые голы в сезоне в прошлом матче с «Мальоркой». Возможно, это даст положительный импульс. Много работы будет у Марко Дмитровича. В последней встрече он совершил восемь сейвов — надёжный голкипер.

В этом матче мы предполагаем, что забьют обе команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.95. Дисциплина хромает у обеих команд. «Реал» в матчах с «Марселем» и «Реалом Сосьедад» получил по удалению. Есть потери в защите, но очень активный Мбаппе компенсирует все недостатки. «Эспаньол» тоже хорош в атаке. Даже отсутствие лучшего бомбардира не должно сказаться на результативности.

Ставка: обе забьют в матче «Реал» — «Эспаньол» за 1.95.