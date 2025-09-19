«Удинезе» — «Милан». Аллегри и Модрич замешкаются

20 сентября 2025 года в матче 4-го тура Серии А сыграют «Удинезе» и «Милан». Встреча состоится на стадионе «Блюэнерджи» в Удине. Начало — в 21:45 мск. Фаворит не так однозначен, как говорят букмекеры.

Коэффициенты букмекеров на матч «Удинезе» — «Милан» 20 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.87, а шансы «Удинезе» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Милана за 7.00.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Милан» (20.09.2025)

«Удинезе» здорово начал сезон Серии А, не потерпев ни одного поражения. Команда сыграла вничью с «Вероной» (1:1) и одержала две победы — в матчах с «Интером» (2:1) и «Пизой» (1:0). Обе встречи выиграны на выезде. С миланцами был великолепен Кинан Дэвис (гол+пас), а победный мяч в прошлой встрече забил молодой Икер Браво.

У Косты Руньяича всё работает как единый механизм, особенно это касается оборонительных действий. Линия защиты получает высокие оценки и отлично сыгранна, а ведь состоит она из молодых футболистов. Вообще, клуб из Удине ставит на таланты, а не на опыт. Возможно, благодаря мотивации и желанию что-то доказать футбольному миру они так хороши.

При этом «Удинезе» нацелен на атаку и использует длинные передачи. Например, во встрече с «Интером» команда нанесла на один удар в створ больше и уж точно не была хуже в плане интенсивности. Руньяич предпочитает играть с пятью полузащитниками, благодаря мощным физическим данным которых получается быстро доставлять мяч в штрафную соперника и перекрывать все подступы к своим воротам.

Всё это головоломка для Массимилиано Аллегри. Пока футбол, который демонстрирует «Милан», вызывает беспокойство. «Россонери» проиграли новичку Серии А «Кремонезе» (1:2), а победили «Лечче» (2:0) и «Болонью» (1:0). В последнем матче рекорд чемпионатов Италии поставил 40-летний Лука Модрич. Он стал самым возрастным полузащитником в истории, которому удалось забить гол.

Просто нужно дать Аллегри время, чтобы его подопечные заиграли так, как от них ожидают. Появляется уверенность у футболистов, улучшаются сыгранность и взаимодействия. Итальянский специалист продолжает перебирать разные варианты в атаке, меняя сочетания и схему. Кристиан Пулишич сел на скамейку, но это лишь мотивировало его.

Предпочтение отдаётся Сантьяго Хименесу, однако пока нет отдачи. Рафаэл Леау по-прежнему травмирован. В прошлой встрече повреждение получил основной голкипер «Милана» Мик Меньян. По словам Аллегри, он пропустит игру с «Удинезе». Возрастной Пьетро Терраччано не лучший вариант для замены. Страхиня Павлович тоже покинул поле, почувствовав дискомфорт. Выбор за главным тренером.

Мы ещё не видели, как «Милан» при Аллегри играет с командами, которые могут быть активными в нападении и даже способны забрать инициативу. Предлагаем ставку на то, что «Удинезе» забьёт в первом тайме. Все три мяча в последних встречах команда забивала в первые 45 минут. Гости не будут готовы к такому футболу, что и должно привести к пропущенному мячу. А дальше — как сложится.

Ставка: «Удинезе» забьёт «Милану» в первом тайме за 2.45.