Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ливерпуль — Эвертон, 20 сентября 2025, прогноз на матч АПЛ, смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал, голы, счёт, состав

«Ливерпуль» — «Эвертон»: Слот охладит пыл Грилиша
Алексей Анисимов
«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз на дерби
Аудио-версия:
Комментарии
«Ириски» получили достойное усиление, но на «Энфилде» проиграют.

Мерсисайдское дерби пройдёт на «Энфилде» в субботу, 20 сентября. «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, «Эвертон» под руководством Дэвида Мойеса подтянулся и держится вверху — в топ-10. У хозяев Арне Слот поставил интенсивный прессинг и быструю смену ритма, что задаёт контекст матчам. Посмотрим, чем ответит его визави.

Коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» 20 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно составляет 68% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается в 7.30. Ничья идёт за 4.75.

Вместе с тем аналитики закладывают в своих ожиданиях высокую результативность. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон» (20.09.2025)

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Форма «Ливерпуля» подтверждается концовками, где футболисты показывают характер. Свежая победа со счётом 3:2 в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов с голом Вирджила ван Дейка на 90+2-й минуте — тому доказательство. Мохамед Салах и Энди Робертсон тоже продуктивны, а Александер Исак добавляет вариативности в атаке.

Тактически в предстоящем дерби логично будет ждать высокий блок от хозяев и акцент на стандарты. Ван Дейк — ключ к мячам на втором этаже. Доминик Собослаи, в свою очередь, обеспечивает качество подач и ударов (вспомним гол «Арсеналу»). Флориан Вирц — это про паузы и решения в полуфлангах. Скорость Жереми Фримпонга справа позволяет растягивать оборону и освобождает коридоры для Салаха. На бумаге всё очень опасно.

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион

«Эвертон» Мойеса стал организованнее и опасен в переходных фазах. Джек Грилиш в аренде сразу поднял креатив слева, сделал четыре результативные передачи в четырёх турах. Илиман Ндиайе — первый адрес для обострений. При дисциплинированной опорной зоне в лице Джеймса Гарнера и Идриссы Гейе гости умеют выходить из-под прессинга, а Джордан Пикфорд стабилен на ленточке.

Кадровый фон тоже важен. У «ирисок» вне игры Джеррэд Брэнтуэйт (подколенное сухожилие), под вопросом Виталий Миколенко — это бьёт по обороне. У «красных» минимум потерь. Статистика в дерби тоже за «Ливерпуль», который при Слоте выиграл в прошлый раз на «Энфилде».

Так что прогнозируем победу «Ливерпуля» в один-два мяча. Сценарий возможен следующий — высокий прессинг от хозяев, быстрый розыгрыш через Вирца и Фримпонга и гол Салаха. Перед этим или после опасность может прийти со стандартов: подача Собослаи — удар ван Дейка. У «Эвертона» рабочие контратаки пойдут через Грилиша и Ндиайе, но при давлении «Энфилда» пробить структуру Слота будет непросто.

Ставка: «Ливерпуль» обыграет «Эвертон» с разницей в один-два мяча за 2.17.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android