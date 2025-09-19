«Ливерпуль» — «Эвертон»: Слот охладит пыл Грилиша

Мерсисайдское дерби пройдёт на «Энфилде» в субботу, 20 сентября. «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, «Эвертон» под руководством Дэвида Мойеса подтянулся и держится вверху — в топ-10. У хозяев Арне Слот поставил интенсивный прессинг и быструю смену ритма, что задаёт контекст матчам. Посмотрим, чем ответит его визави.

Коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» 20 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно составляет 68% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается в 7.30. Ничья идёт за 4.75.

Вместе с тем аналитики закладывают в своих ожиданиях высокую результативность. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон» (20.09.2025)

Форма «Ливерпуля» подтверждается концовками, где футболисты показывают характер. Свежая победа со счётом 3:2 в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов с голом Вирджила ван Дейка на 90+2-й минуте — тому доказательство. Мохамед Салах и Энди Робертсон тоже продуктивны, а Александер Исак добавляет вариативности в атаке.

Тактически в предстоящем дерби логично будет ждать высокий блок от хозяев и акцент на стандарты. Ван Дейк — ключ к мячам на втором этаже. Доминик Собослаи, в свою очередь, обеспечивает качество подач и ударов (вспомним гол «Арсеналу»). Флориан Вирц — это про паузы и решения в полуфлангах. Скорость Жереми Фримпонга справа позволяет растягивать оборону и освобождает коридоры для Салаха. На бумаге всё очень опасно.

«Эвертон» Мойеса стал организованнее и опасен в переходных фазах. Джек Грилиш в аренде сразу поднял креатив слева, сделал четыре результативные передачи в четырёх турах. Илиман Ндиайе — первый адрес для обострений. При дисциплинированной опорной зоне в лице Джеймса Гарнера и Идриссы Гейе гости умеют выходить из-под прессинга, а Джордан Пикфорд стабилен на ленточке.

Кадровый фон тоже важен. У «ирисок» вне игры Джеррэд Брэнтуэйт (подколенное сухожилие), под вопросом Виталий Миколенко — это бьёт по обороне. У «красных» минимум потерь. Статистика в дерби тоже за «Ливерпуль», который при Слоте выиграл в прошлый раз на «Энфилде».

Так что прогнозируем победу «Ливерпуля» в один-два мяча. Сценарий возможен следующий — высокий прессинг от хозяев, быстрый розыгрыш через Вирца и Фримпонга и гол Салаха. Перед этим или после опасность может прийти со стандартов: подача Собослаи — удар ван Дейка. У «Эвертона» рабочие контратаки пойдут через Грилиша и Ндиайе, но при давлении «Энфилда» пробить структуру Слота будет непросто.

Ставка: «Ливерпуль» обыграет «Эвертон» с разницей в один-два мяча за 2.17.