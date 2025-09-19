«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Биджиев вмешается в чемпионскую гонку

20 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Локомотив» Москва. Игра пройдёт в Каспийске на «Анжи-Арене», стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Для хозяев это проверка прочности, для гостей — шанс удержаться в тройке лидеров. Календарь плотный после Кубка России, поэтому свежесть и длина лавки сыграют заметную роль.

Коэффициенты на матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив» 20 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно составляет 43% вероятности. Победа «Динамо» Махачкала оценивается в 3.60. Ничья идёт за 3.25.

Вместе с тем аналитики не ждут результативной игры. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 и 1:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Локомотив» (20.09.2025)

У «Динамо» остался Хасанби Биджиев. Пропагандирует осторожную модель, в приоритете стоят порядок и быстрые переходы из обороны в атаку. У «Локомотива» — Михаил Галактионов. Мяч стараются держать под контролем, оказывая давление флангами и делая акцент на стандартах. Оба штаба недавно говорили о дисциплине и концентрации. Судя по всему, центр поля станет зоной номер один в предстоящей встрече.

Форма у хозяев разнонаправленная, если так можно выразиться. В РПЛ было поражение со счётом 0:1 в Казани от местного «Рубина», но дома они одолели московское «Динамо» Валерия Карпина со счётом 1:0. В Кубке России 16 сентября махачкалинцы, играя вдесятером, вытащили матч у «Пари НН» — 2:1. Забили Агаларов и Аззи. Этот камбэк наверняка поднял тонус и поддержал веру футболистов. На своём поле теперь будет куда легче.

«Локомотив» держит свой темп. На прошлой неделе была ничья со счётом 1:1 в Грозном, где спас от поражения Алексей Батраков. А также отметим недавнюю уверенную кубковую победу над «Акроном» со счётом 3:1 с дублем Николая Комличенко. В таблице РПЛ железнодорожники идут в топ-3, набрав 16 очков после восьми туров. Стабильность и глубина состава сейчас их сильная сторона. Наверняка тренерский штаб попытается этим воспользоваться.

Вероятно, махачкалинское «Динамо» постарается закрыть середину и ловить ошибки гостей, делая ставку на стандарты и быстрые выносы за спину. «Локомотив», в свою очередь, может ответить высоким прессингом и входами через полупространства, где решают вторые мячи, подборы. Чем меньше фолов будет у хозяев, тем ниже риск пропустить после розыгрышей москвичей.

Прогнозируем относительно низкий темп с перевесом у «Локомотива» по числу моментов. Базовая версия для ставки — железнодорожники не проиграют + тотал будет меньше 3.5 мяча. Однако можно рискнуть и подумать над ничейным исходом. Фактор «Анжи-Арены» должен сгладить разницу в классе и глубине состава. Кроме того, хозяева сейчас на кураже, дома в РПЛ набрали семь из девяти очков, а гости затянули с серией ничьих.

Ставка: ничья в матче «Динамо» Мх — «Локомотив» за 3.30.