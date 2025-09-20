Судьба Аморима и дерби «Ливерпуль» — «Эвертон»: экспресс на АПЛ

В английской Премьер-лиге добрались до 5-го тура. Сегодня, 20 сентября, пройдут различные встречи, но отдельного внимания заслуживают суперматч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» и дерби «Ливерпуль» — «Эвертон». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Вот и пошли разговоры о возможной отставке Рубена Аморима. Как сообщает издание Mirror, тренеру дали три матча на исправление ситуации. Всё из-за очень плохих результатов. «Манчестер Юнайтед» в АПЛ проиграл «Арсеналу» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:3), сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) и победил «Бёрнли» (3:2). К тому же манкунианцы выбыли из Кубка лиги, уступив скромному «Гримсби». Сезон только начался, и ситуацию ещё можно исправить, поэтому руководство и поставило ультиматум Амориму.

И не стоит надеяться, что «Челси» будет уставшим после встречи в Лиге чемпионов с «Баварией» (1:3). Энцо Мареска располагает качественной глубиной состава. С учётом динамичного футбола, в который играет команда, у неё не должно быть трудностей со вскрытием обороны «МЮ». Победитель КЧМ-2025 не знает поражений в нынешнем сезоне АПЛ. «Челси» задействует прессинг и пользуется пространством, которое предлагают соперники. У него должно получиться вывести из равновесия команду Рубена Аморима и заставить её ошибаться.

Прогнозируем победу «Челси». Команда Марески прекрасна в атаке и уверенно действует в обороне. Даже если придётся дать отдых Санчесу, есть хорошая замена в лице Йоргенсена, который в прошлом сезоне выиграл с лондонцами Лигу конференций. На Аморима оказывают давление, и это не даст положительного импульса. Команда не играет.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»

Форма «Ливерпуля» подтверждается концовками, где футболисты показывают характер. Свежая победа со счётом 3:2 в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов с голом Вирджила ван Дейка на 90+2-й минуте — тому доказательство. Мохамед Салах и Энди Робертсон тоже продуктивны, а Александер Исак добавляет вариативности в атаке. Тактически в предстоящем дерби логично будет ждать высокий блок от хозяев и акцент на стандарты.

«Эвертон» Мойеса стал организованнее и опасен в переходных фазах. Джек Грилиш в аренде сразу поднял креатив слева, сделал четыре результативные передачи в четырёх турах. Илиман Ндиайе — первый адрес для обострений. При дисциплинированной опорной зоне в лице Джеймса Гарнера и Идриссы Гейе гости умеют выходить из-под прессинга, а Джордан Пикфорд стабилен на ленточке.

Однако кадровый фон тоже важен. У «ирисок» вне игры Джеррэд Брэнтуэйт (подколенное сухожилие), под вопросом Виталий Миколенко — это бьёт по обороне. Так что прогнозируем победу «Ливерпуля» в один-два мяча. Сценарий возможен следующий — высокий прессинг от хозяев, быстрый розыгрыш через Вирца и Фримпонга и гол Салаха. Перед этим или после опасность может прийти со стандартов.

Экспресс на матчи АПЛ 20 сентября 2025 года

Ставка 1: «Челси» победит «Манчестер Юнайтед» за 2.45.

«Челси» победит «Манчестер Юнайтед» за 2.45. Ставка 2: «Ливерпуль» обыграет «Эвертон» с разницей в один-два мяча за 2.17.

Общий коэффициент: 2.45 х 2.17 = 5.31.