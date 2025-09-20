Мбаппе спасает «Реал», а у «Локомотива» будут проблемы: экспресс на футбол

Первая неделя Лиги чемпионов позади, возвращаемся на внутреннюю арену. Сегодня, 20 сентября, пройдёт множество футбольных матчей. Авторы «Чемпионата» выбрали некоторые из них и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

У «Динамо» остался Хасанби Биджиев. Пропагандирует осторожную модель, в приоритете стоят порядок и быстрые переходы из обороны в атаку. У «Локомотива» — Михаил Галактионов. Мяч стараются держать под контролем, оказывая давление флангами и делая акцент на стандартах. Оба штаба недавно говорили о дисциплине и концентрации. Судя по всему, центр поля станет зоной номер один в предстоящей встрече.

В Кубке России 16 сентября махачкалинцы, играя вдесятером, вытащили матч у «Пари НН» — 2:1. Забили Агаларов и Аззи. Этот камбэк наверняка поднял тонус и поддержал веру футболистов. На своём поле теперь будет куда легче. «Локомотив» держит свой темп, однако зачастил с ничейными результатами в последнее время в чемпионате России.

Вероятно, махачкалинское «Динамо» постарается закрыть середину и ловить ошибки гостей, делая ставку на стандарты и быстрые выносы за спину. «Локомотив», в свою очередь, может ответить высоким прессингом и входами через полупространства. Можно рискнуть и подумать над ничейным исходом. Фактор «Анжи-Арены» должен сгладить разницу в классе и глубине состава. Кроме того, хозяева сейчас на кураже, дома в РПЛ набрали семь из девяти очков.

Прогноз на матч «Реал» — «Эспаньол»

Невозможно оставить без внимания шикарное начало сезона «Реала» под руководством Хаби Алонсо. Команда выиграла все матчи. Пусть и не без трудностей, но результат говорит за себя. Три последние встречи заканчивались с одинаковым счётом — 2:1. Как будто бы с натяжкой получается добиваться побед, и уж точно нет идеальной игры в обороне. Выручает шикарная форма Килиана Мбаппе, который не забил только в матче с «Мальоркой».

И всё же нельзя главному тренеру «Реала» проводить большую ротацию во встрече с «Эспаньолом», который продолжает всех удивлять своими выступлениями. Казалось бы, скромный клуб, а на деле отстаёт от мадридцев в таблице всего на два очка. «Попугаи» победили «Атлетико» (2:1), «Осасуну» (1:0) и «Мальорку» (3:2), а с «Реалом Сосьедад» сыграли вничью (2:2). Обращаем внимание на то, что у команд было три одинаковых соперника. И результаты не сильно отличаются.

В этом матче мы предполагаем, что забьют обе команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.95. Дисциплина хромает у обеих команд. «Реал» во встречах с «Марселем» и «Реалом Сосьедад» получил по удалению. Есть потери в защите, однако очень активный Мбаппе компенсирует все недостатки. «Эспаньол» тоже хорош в атаке. Даже отсутствие лучшего бомбардира не должно сказаться на результативности.

Прогноз на матч «Удинезе» — «Милан»

«Удинезе» здорово начал сезон Серии А, не потерпев ни одного поражения. У Косты Руньяича всё работает как единый механизм. Особенно это касается оборонительных действий, но «Удинезе» также нацелен на атаку. Руньяич предпочитает играть с пятью полузащитниками, благодаря мощным физическим данным которых получается быстро доставлять мяч в штрафную соперника и перекрывать все подступы к своим воротам.

Всё это головоломка для Массимилиано Аллегри. Пока футбол, который демонстрирует «Милан», вызывает беспокойство. «Россонери» проиграли новичку Серии А «Кремонезе» (1:2), а победили «Лечче» (2:0) и «Болонью» (1:0). В последней встрече рекорд чемпионатов Италии поставил 40-летний Лука Модрич. Он стал самым возрастным полузащитником в истории, которому удалось забить гол.

Мы ещё не видели, как «Милан» при Аллегри играет с командами, которые могут быть активными в нападении и даже способны забрать инициативу. Предлагаем ставку на то, что «Удинезе» забьёт в первом тайме. Все три мяча в последних встречах команда забивала в первые 45 минут. Гости не будут готовы к такому футболу, что и должно привести к пропущенному мячу. А дальше — как сложится.

