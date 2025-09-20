Скидки
Матч-центр:
Краснодар — Зенит, 21 сентября 2025 года, смотреть онлайн, прямая трансляция, прогноз на матч РПЛ, во сколько начало, дата и время

«Краснодар» — «Зенит»: главный матч 9-го тура РПЛ не разочарует
Алексей Анисимов
«Краснодар» — «Зенит»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Ждём много борьбы и голы в обе стороны.

Краснодар и «Зенит» подходят к центральной игре 9-го тура чемпионата России в статусе главных мерил силы. У «быков» есть первое место и серия без поражений в РПЛ, у петербуржцев — прежние заслуги и победы. Игра состоится 21 сентября на «OZON Арене» в Краснодаре, начало — в 19:30 мск. Тот самый случай, когда антураж будет соответствовать вывеске.

Коэффициенты на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 21 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «Краснодару». Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.60, что приблизительно составляет 39% вероятности. Ничья идёт за 3.25, а победа «Зенита» оценивается в 3.00.

Вместе с тем аналитики не ждут результативной игры. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.81. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (21.09.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Форма хозяев крайне убедительна. В РПЛ они одолели «Акрон» (2:1), а в Кубке России на неделе взяли очки в Самаре у местных «Крыльев Советов» (2:1). Виктор Са стабильно выходит в старте и обостряет — открыл счёт с «Акроном». Сперцян и Кривцов держат темп в полуфлангах, а Дуглас Аугусто даёт баланс в центре. Это база для домашнего давления с первых минут предстоящего матча.

Гости тоже прошли кубковую проверку: победили «Ахмат» Станислава Черчесова со счётом 2:1. При этом Александр Соболев, который наконец-то освоился, оформил дубль. Это важный сигнал перед визитом в Краснодар. В Российской Премьер-Лиге недавно была нулевая ничья в Калининграде, да и в целом результаты хромают. Однако команда Сергея Семака много владеет, она по-прежнему опасна.

Кадровая ситуация тоже имеет значение. У петербуржцев не сыграет Жерсон — без него «Зениту» сложнее связывать линии и перегружать края с Дугласом Сантосом. У краснодарцев дисквалифицирован Диего Коста, который в РПЛ является основным центральным защитником. То есть команда лишится первого паса из линии обороны. Зато может сыграть Джон Кордоба, который отбыл свою дисквалификацию.

Тренерская дуэль здесь выглядит достаточно интересно. Мурад Мусаев собирает гибридный прессинг и работает по слабым местам соперников по ходу встреч. Кроме того, это один из прямых конкурентов в борьбе за чемпионство. Сергей Семак, в свою очередь, обычно аккуратно закрывает центр и ловит моменты через стандарты и полупространства. Судить назначен Сергей Карасёв, а потому ожидаем высокий порог контакта и много борьбы.

Прогнозируем тонкий баланс в центральном матче 9-го тура. Без Жерсона «Зениту» будет сложнее долго держать мяч у чужой трети, зато форма Соболева уравнивает угрозу в штрафной. «Краснодар» же дома созревает на гол почти в каждом туре. И в целом хорошо идёт. Берём «обе забьют». Можно добавить «1Х» или даже рассмотреть ничью со счётом 1:1.

Ставка: обе команды забьют в матче «Краснодар» — «Зенит» за 1.81.

