«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Артета напомнит Гвардиоле про 5:1

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в воскресенье, 21 сентября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Это настоящий тест на прочность: хозяева хорошо вошли в сезон, а гости закрепляют тонус после ряда неудачных встреч. Судит Стюарт Аттвелл, а потому ожидаем темп и борьбу в центре. Фактор поля и поддержка трибун — ощутимый плюс для принимающей стороны.

Коэффициенты на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» 21 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.91, что приблизительно составляет 52% вероятности. Ничья идёт за 4.10, а победа «Манчестер Сити» оценивается в 4.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативную игру. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» (21.09.2025)

Накануне «Арсенал» уверенно закрыл «Атлетик» в Бильбао (2:0) за счёт глубины скамейки. Решили исход встречи Лиги чемпионов появившиеся со скамейки запасных. «Манчестер Сити», в свою очередь, разобрал «Наполи» — 2:0. Гол и исторический рекорд Холанда в турнире, активность Фодена и «укол» Доку впечатляют. Однако у «канониров» на двое суток отдыха больше.

Конечно, у «Арсенала» под вопросом Букайо Сака и Мартин Эдегор — оба пропустили европейский матч, но оба пытаются вернуться как можно скорее. У «Сити» сохраняются потери по ходу сентября (Мармуш, Шерки, Ковачич), а ещё Джон Стоунз в группе риска. Родри вернулся и, по словам Гвардиолы, в порядке после ранней замены с «Наполи».

Вероятно, «Манчестер Сити» будет настаивать на владении и игре между линиями через Родри. Это в теории снимает давление с обороны и открывает коридоры под Холанда. «Арсенал» может ответить высоким прессингом с короткими розыгрышами через «восьмёрку» и быстрым вводом на фланги. Цена первых 20 минут — максимальная: кто заберёт центр, тот задаст ритм.

«Горожане» опасны на навесах и «вторых мячах» под нападающего, всё-таки Эрлинг Холанд сейчас в хорошей форме. «Канониры» могут добыть своё счастье на быстро исполненных угловых и низовых прострелах. Любой лишний фол у своей трети — потенциальный гол. Если хозяева сократят потери при выходе из-под прессинга, гости потеряют главный источник быстрых атак.

История противостояния тоже важна в данном контексте. Всё-таки нас ждёт дуэль ученика с учителем. У «Сити» долгая серия успешных матчей с «Арсеналом», однако прошлой осенью на «Эмирейтс» была громкая победа хозяев со счётом 5:1. Это наверняка добавит уверенности Артете и осторожности Гвардиоле на первых минутах. Так что ждём разницу в один мяч с малым количеством ошибок.

Прогнозируем минимальный перевес «Арсенала» с учётом домашнего преимущества, лишнего времени на восстановление и вариативность замен. Одна из возможных ставок — «Арсенал» не проиграет + обе команды забьют». Самый вероятный сценарий — 1:1 или 2:1 в пользу хозяев при голе в концовке после стандарта или резкой смены темпа.

Ставка: «Арсенал» не проиграет «Сити» + обе забьют за 2.10.