«Барселона» — «Хетафе». Каталонская «машина» набирает ход

21 сентября 2025 года в матче 5-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Хетафе». Встреча состоится на стадионе «Йохана Круиффа» в Сан-Жоан-Деспи. Начало — в 22:00 мск. Действующий чемпион сыграет с очень дерзким соперником.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Хетафе» 21 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.25, а шансы «Хетафе» оценили в 14.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу каталонского клуба за 6.50.

Прогноз на матч 5-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе» (21.09.2025)

«Барселона» находится в отличном настроении. Она показала, что собирается бороться за защиту титула. В новом сезоне пока без поражений. В Примере оступилась только во встрече с «Райо Вальекано» (1:1), но быстро реабилитировалась победой в матче с «Валенсией» с крупным счётом 6:0. Причём без помощи Ламина Ямаля.

Молодой вундеркинд получил повреждение и выбыл на неопределённый срок, а его место занял арендованный у «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. И кажется, у каталонцев появилась ещё одна звезда в атаке. Английский футболист стал героем прошлого матча в Лиге чемпионов с «Ньюкаслом» — оформил дубль, который принёс победу со счётом 2:1.

Угроза может исходить от абсолютно любого футболиста каталонского клуба. Соперникам будет очень сложно. Обеспечить персональной опекой каждого невозможно, а предугадать, кто будет забивать — тем более. Например, в матче с «Валенсией» было целых три дубля — от Левандовского, Фермина Лопеса и Рафиньи. А ведь ещё есть Даниэль Ольмо и Ферран Торрес.

Игра «Хетафе» не поддаётся объяснению. Команда со скромными ресурсами и проблемами с составом на старте сезона показывает вполне симпатичный футбол. Она выиграла три из четырёх встреч — у «Сельты» (2:0), «Севильи» (2:1) и «Овьедо» (2:0), а уступила «Валенсии» (0:3). Благодаря этим результатам разница с «Барселоной» в таблице всего одно очко.

Одолеть чемпиона Испании и опередить его в таблице — наивысший уровень мотивации. Зажигает за клуб из Хетафе 20-летний Адриан Лисо. На его счету уже три забитых мяча. В том числе он оформил свой первый дубль в Примере. Поправился после травмы другой нападающий, Борха Майораль, и забил гол в ворота «Овьедо».

Пусть состав «Хетафе» не сравнится по стоимости с каталонским, однако по самоотдаче он на хорошем уровне. Много молодых футболистов, которые демонстрируют футбол высокого качества. Например, Марио Мартин, воспитанник академии «Реала». Он тоже забил в матче с «Овьедо». Луис Милья выполняет ключевую роль в развитии атак с центра полузащиты. На его счету уже четыре голевые передачи. Команда работает как один слаженный механизм.

И всё же «Барселона» выйдет на поле с позитивным настроем. Предлагаем поставить на то, что она победит, через тотал больше 2.5 мяча. Примечательно, что оба матча в прошлом сезоне с «Хетафе» получились для неё тяжёлыми — 0:0 и 1:0. Но отпугивает тот факт, что команда Хосе Бордаласа проиграла с разгромом «Валенсии», которую после этого каталонцы раскатали со счётом 6:0. Значит, не всё так гладко у гостей.

Ставка: «Барселона» победит «Хетафе» + тотал больше 2.5 мяча за 1.70.