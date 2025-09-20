«Лацио» — «Рома». Ох уж это римское дерби!

Давно в этом противостоянии не бывает весело.

21 сентября 2025 года в матче 4-го тура Серии А сыграют «Лацио» и «Рома». Встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 13:30 мск. Чего ожидать от римского дерби, кто фаворит и насколько зажигательным оно получится — будем разбираться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лацио» — «Рома» 21 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение команде Гасперини. Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.65, а шансы «Лацио» оценили в 2.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Рома» (21.09.2025)

Нас ожидает римское дерби, в котором не бывает фаворитов или аутсайдеров. «Лацио» под руководством «нового» тренера Маурицио Сарри неоднозначно начал сезон, но может заставить забыть болельщиков обо всех неудачах одной лишь победой в этом матче. Пока он уступил «Комо» (0:2) и «Сассуоло» (0:1), а выиграл у «Вероны» (4:0).

Есть большая разница между домашними и гостевыми встречами. Разгром клуб учинил при своих болельщиках, а два поражения — результат выездных матчей. Валентин Кастельянос здорово провёл победную игру, набрав 1+2. Но соперник был в плохой форме, и всё это мало о чём говорит.

Пока трудно судить о том, в каком состоянии находится «Лацио» на самом деле. Летом Маурицио Сарри не получил должного усиления, с которым можно было бы говорить о борьбе за выход в еврокубки. В воротах Иван Проведель, который провёл плохо прошлый сезон, а защите не хватает свежести, да и в атаке то же самое. Кроме тренера, ничего не поменялось, однако все ждут от уже работавшего в клубе специалиста волшебства.

«Рома» тоже сменила наставника летом и не оправдывает ожиданий. Джан Пьеро Гасперини, предпочитающий высокий темп атак, не может или не хочет так работать с новой командой. Поэтому она скромно выиграла у «Болоньи» (1:0) и «Пизы» (1:0), а в прошлом матче уступила «Торино» (0:1). При этом было создано всего пять голевых моментов в этих встречах.

А ведь соперников можно было считать удобными. Интересно, что Гасперини продолжает экспериментировать. С туринцами он внезапно выбрал схему с двумя нападающими на острие в первом тайме вместо привычного чистого форварда Эвана Фергюсона, который до сих пор не открыл счёт голам. Пауло Дибала тоже не забивал в этом сезоне, а в прошлой встрече получил травму и выбыл на неопределённый срок.

Артём Довбик выгорел и стал игроком ротации. Во встрече с «Торино» Гасперини вообще отказался от его услуг и оставил на скамье. Радует только талантливый аргентинец Матиас Соуле. Он получает высокие оценки за свои действия на поле и уже забил гол. В остальном остаётся впечатление, что планы тренера нарушены, поскольку вколачивать мячи некому.

Последние семь римских дерби заканчивались максимум с двумя забитыми голами. Не ждём большой результативности и в этот раз. А поставить предлагаем на то, что в матче будет забито один или два гола. Вряд ли это будут нули на табло, если учитывать стремление команд одержать победу, но фейерверка не ожидается. Обычное и скучное римское дерби.

Ставка: в матче «Лацио» — «Рома» будет забито один-два мяча за 2.00.