«Марсель» — «ПСЖ». Это страшнее «Реала»

21 сентября 2025 года в матче 5-го тура французской Лиги 1 сыграют «Марсель» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Начало — в 21:45 мск. Обе команды подходят к игре после Лиги чемпионов, но в разном настроении.

Коэффициенты букмекеров на матч «Марсель» — «ПСЖ» 21 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.90, а шансы «Марселя» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Парижа за 9.00.

Прогноз на матч 5-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ» (21.09.2025)

«Марсель» не щадит календарь — два матча подряд с действующим и прошлым победителями Лиги чемпионов. 16 сентября он проиграл встречу общего этапа «Реалу» (1:2), а теперь его ждёт «ПСЖ» в Лиге 1. Придётся команде Роберто Де Дзерби работать на износ, а самому тренеру – правильно распределять силы своих подопечных.

Кстати, с мадридским клубом был неплохой матч. Команда из Марселя забила первой. Отличился Тимоти Веа с передачи Мэйсона Гринвуда. Соперник отыгрался за счёт двух пенальти, которые реализовал Мбаппе. Но в Лиге 1 пока нет никакой стабильности. Дома подопечные Де Дзерби выиграли у «Парижа» (5:2) и «Лорьяна» (4:0), а на выезде уступили «Ренну» (0:1) и «Лиону» (0:1).

Причины таких результатов могут быть разными, начиная от настроя и заканчивая частичной ротацией состава. Пока главной угрозой в атаке «Марселя» являются Обамеянг и Гринвуд. Они забили по два мяча. Во время ротации место возрастного Пьер-Эмерика в центре нападения занимает Амин Гуири. Основной голкипер — Херонимо Рульи. Но когда ему нужен отдых, позицию в воротах занимает Жеффри Де Ланге.

Только так можно сохранить свежесть, однако на игру с «ПСЖ» проводить даже такую частичную ротацию очень рискованно. Команда Луиса Энрике тоже провела встречу в Лиге чемпионов, но, как выразился Хвича Кварацхелия, выиграла её легко — 4:0 с «Аталантой». Грузин забил один из мячей. Нуну Мендеш и Маркиньос открыли счёт голам в этом сезоне, а Брэдли Баркола сделал гол+пас, но не реализовал пенальти.

В Лиге 1 у клуба из Парижа тоже всё потрясающе. Он одержал победы во всех четырёх встречах — с «Нантом» (1:0), «Анже» (1:0), «Тулузой» (6:3) и «Лансом» (2:0). Трижды удалось сохранить ворота «сухими» — благодаря качественным действиям в обороне, прессингу и немного Люка Шевалье. Хотя реальная работа у голкипера была только в двух последних матчах первенства.

Возможности «ПСЖ» не безграничны, но очень большие. Это касается состава, в котором даже игроки, которые могут стать ключевыми, вынуждены быть запасными. В том числе Матвей Сафонов, которого Луис Энрике не выпустил даже во встрече с «Лансом», чтобы сохранить свежесть Шевалье перед Лигой чемпионов. Кроме голкипера, неприкасаемы Баркола, Кварацхелия, Витинья и Хакими.

Вариантов масса, поэтому даже в случае ротации «Марселю» не будет проще. Предлагаем поставить на то, что клуб из Парижа победит. Он выигрывал у провансальцев последние пять очных матчей с преимуществом минимум в два мяча. Пока не тянет команда Де Дзерби на реальную угрозу для топовых соперников. Да и вариантов для ротации, если она нужна, у Луиса Энрике гораздо больше.

Ставка: «ПСЖ» выиграет у «Марселя» за 1.90.