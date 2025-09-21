Артета против Гвардиолы, римское дерби и уверенный «ПСЖ»: прогнозы на футбол

Сегодня, 21 сентября, состоится очень много ярких матчей в европейском клубном футболе. Авторы «Чемпионата» выбрали самые интересные, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Накануне «Арсенал» уверенно закрыл «Атлетик» в Бильбао (2:0) за счёт глубины. Решили исход встречи Лиги чемпионов появившиеся со скамейки запасных. «Манчестер Сити», в свою очередь, разобрал «Наполи» — 2:0. Гол и исторический рекорд Холанда в турнире, активность Фодена и «укол» Доку впечатляют. Однако у «канониров» на двое суток отдыха больше.

История противостояния тоже важна в данном контексте. Всё-таки нас ждёт дуэль ученика с учителем. У «Сити» долгая серия успешных встреч с «Арсеналом», однако прошлой осенью на «Эмирейтс» была громкая победа хозяев со счётом 5:1. Это наверняка добавит уверенности Артете и осторожности Гвардиоле на первых минутах. Так что ждём разницу в один мяч с малым количеством ошибок.

Прогнозируем минимальный перевес «Арсенала» с учётом домашнего преимущества, лишнего времени на восстановление и вариативность замен. Одна из возможных ставок — «Арсенал» не проиграет + обе команды забьют». Самый вероятный сценарий — 1:1 или 2:1 в пользу хозяев при голе в концовке после стандарта или резкой смены темпа.

Прогноз на матч «Барселона» — «Хетафе»

«Барселона» находится в отличном настроении. Она показала, что собирается бороться за защиту титула. В новом сезоне пока без поражений. В Примере оступилась только во встрече с «Райо Вальекано» (1:1), но быстро реабилитировалась победой в матче с «Валенсией» с крупным счётом 6:0. Причём без помощи Ламина Ямаля.

Игра «Хетафе» же не поддаётся объяснению. Команда со скромными ресурсами и проблемами с составом на старте сезона показывает вполне симпатичный футбол. Она выиграла три из четырёх встреч — у «Сельты» (2:0), «Севильи» (2:1) и «Овьедо» (2:0), а уступила «Валенсии» (0:3). Благодаря этим результатам разница с «Барселоной» в таблице всего одно очко. Одолеть чемпиона Испании и опередить его в таблице — наивысший уровень мотивации.

И всё же «Барселона» выйдет на поле с позитивным настроем. Предлагаем поставить на то, что она победит, через тотал больше 2.5 мяча. Примечательно, что оба матча в прошлом сезоне с «Хетафе» получились для неё тяжёлыми — 0:0 и 1:0. Но отпугивает тот факт, что команда Хосе Бордаласа проиграла с разгромом «Валенсии», которую после этого каталонцы раскатали со счётом 6:0. Значит, не всё так гладко у гостей.

Прогноз на матч «Лацио» — «Рома»

Нас ожидает римское дерби, в котором не бывает фаворитов или аутсайдеров. «Лацио» под руководством «нового» тренера Маурицио Сарри неоднозначно начал сезон, однако может заставить забыть болельщиков обо всех неудачах одной лишь победой в этом матче. Пока он уступил «Комо» (0:2) и «Сассуоло» (0:1), а выиграл у «Вероны» (4:0).

«Рома» тоже сменила наставника летом и не оправдывает ожиданий. Джан Пьеро Гасперини, предпочитающий высокий темп атак, не может или не хочет так работать с новой командой. Поэтому она скромно выиграла у «Болоньи» (1:0) и «Пизы» (1:0), а в прошлом матче уступила «Торино» (0:1). При этом было создано всего пять голевых моментов в этих встречах.

Последние семь римских дерби заканчивались максимум с двумя забитыми голами. Не ждём большой результативности и в этот раз. А поставить предлагаем на то, что в матче будет забито один или два гола. Вряд ли это будут нули на табло, если учитывать стремление команд одержать победу, но фейерверка не ожидается. Обычное и скучное римское дерби.

Прогноз на матч «Марсель» — «ПСЖ»

«Марсель» не щадит календарь — два матча подряд с действующим и прошлым победителями Лиги чемпионов. 16 сентября он проиграл встречу общего этапа «Реалу» (1:2), а теперь его ждёт «ПСЖ» в Лиге 1. Придётся команде Роберто Де Дзерби работать на износ, а самому тренеру – правильно распределять силы своих подопечных.

Однако на игру с «ПСЖ» проводить даже такую частичную ротацию очень рискованно. Команда Луиса Энрике тоже провела встречу в Лиге чемпионов, но, как выразился Хвича Кварацхелия, выиграла её легко — 4:0 с «Аталантой». Грузин забил один из мячей. В Лиге 1 у клуба из Парижа тоже всё потрясающе. Он одержал победы во всех четырёх встречах.

Возможности «ПСЖ» не безграничны, тем не менее очень большие. Это касается состава, в котором даже игроки, которые могут стать ключевыми, вынуждены быть запасными. Вариантов масса, поэтому даже в случае ротации «Марселю» не будет проще. Предлагаем поставить на то, что клуб из Парижа победит. Он выигрывал у провансальцев последние пять очных матчей с преимуществом минимум в два мяча.

Экспресс на футбол 21 сентября 2025 года

Общий коэффициент: 2.10 х 1.70 х 2.00 х 1.90 = 13.5.