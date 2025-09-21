Скидки
Краснодар — Зенит: прогноз и ставка на матч 21 сентября, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, состав, экспресс на РПЛ

Суперматч «Краснодар» — «Зенит» и «Спартак» без Станковича: 9-й тур РПЛ
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи РПЛ 21 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Треть сезона почти позади.

Сегодня, 21 сентября, пройдут некоторые матчи 9-го тура чемпионата России по футболу. Выделяется встреча «Краснодар» — «Зенит», но также интересно будет понаблюдать за «Спартаком», главного тренера которого отстранили на месяц.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит»

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Форма хозяев крайне убедительна. В РПЛ они одолели «Акрон» (2:1), а в Кубке России на неделе взяли очки в Самаре у местных «Крыльев Советов» (2:1). Виктор Са стабильно выходит в старте и обостряет — открыл счёт с «Акроном». Сперцян и Кривцов держат темп в полуфлангах, а Дуглас Аугусто даёт баланс в центре. Это база для домашнего давления с первых минут предстоящего матча.

Гости тоже прошли кубковую проверку: победили «Ахмат» Станислава Черчесова со счётом 2:1. При этом Александр Соболев, который наконец-то освоился, оформил дубль. Это важный сигнал перед визитом в Краснодар. В Российской Премьер-Лиге недавно была нулевая ничья в Калининграде, да и в целом результаты хромают. Однако команда Сергея Семака много владеет, она по-прежнему опасна.

Прогнозируем тонкий баланс в центральном матче 9-го тура. Без Жерсона «Зениту» будет сложнее долго держать мяч у чужой трети, зато форма Соболева уравнивает угрозу в штрафной. «Краснодар» же дома созревает на гол почти в каждом туре. И в целом хорошо идёт. Берём «обе забьют». Можно добавить «1Х» или даже рассмотреть ничью со счётом 1:1.

Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Домашняя игра для «Спартака» после непростой недели. Команда пропустила в концовке в Кубке России с «Ростовом» и уступила, а главный тренер отстранён на месяц из-за оскорблений в адрес судей матчем ранее. Это сказывается на управлении с бровки. На своём поле красно-белые обычно добавляют в прессинге и темпе с первых минут, так что стартовый отрезок будет за ними. Возможно, отсутствие Станковича даже немного разрядит обстановку.

«Крылья Советов» стабилизировались после колебаний, выиграли последний матч в РПЛ всухую и комфортно чувствуют себя в середине таблицы. План прост: компактность, перехват и быстрый выход в свободные зоны плюс акцент на стандартах. Во встречах со «Спартаком» это рабочая схема, особенно если тот начнёт торопиться в позиционных атаках.

Пожалуй, ждать стоит относительно осторожной игры без фейерверка. Мяч будет у хозяев, лучшие шансы — после стандартов и прострелов. В контратаках себя попробуют гости. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет, но голы придут с обеих сторон. Самарская команда забивает исправно, а вот у москвичей есть проблемы.

Экспресс на матчи РПЛ 21 сентября 2025 года

  • Ставка 1: обе команды забьют в матче «Краснодар» — «Зенит» за 1.81.
  • Ставка 2: обе команды забьют и «Спартак» не проиграет «Крыльям Советов» за 2.18.

Общий коэффициент: 1.81 х 2.18 = 3.94.

