«Сочи» — ЦСКА. Челестини нельзя ошибаться, а Осинькину нужно время

22 сентября 2025 года в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Сочи» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19:00 мск. Что за проблемы появились у армейцев и как Игорь Осинькин собирается воскрешать южан — сейчас расскажем.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — ЦСКА 22 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Сочи» оценили в 5.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Москвы за 7.00.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Сочи» — ЦСКА (22.09.2025)

Лучше бы «Сочи» остался в Первой лиге, потому что всё равно, скорее всего, туда вернётся. Даже с уходом Роберта Морено и появлением на тренерском мостике Игоря Осинькина дела не стали лучше. При российском специалисте команда проиграла дважды — «Крыльям Советов» (0:2) в РПЛ и московскому «Динамо» (0:4) в Кубке России.

Общая серия поражений во всех турнирах клуба из Сочи насчитывает шесть матчей. Всего четыре гола забито за это время, а пропущено — 19. Игорь Осинькин говорит, что сейчас его подопечным нужно просто переболеть, а дальше команда будет лезть из кожи, но выгрызать очки. Пока это только слова, а календарь не подкидывает соперника, который был бы одного уровня.

Для Осинькина под закрытие трансферного окна успели подписать нескольких футболистов, которых он запросил. Так, в день дедлайна «Сочи» усилили Александр Солдатенков и голкипер Иван Ломаев. Оба выступали за «Крылья Советов». Ещё свободным агентом перешёл нападающий Франсуа Камано. Теперь у наставника есть всё, чтобы создавать свой проект, однако нужно терпение.

Не лучшее время выпало «Сочи» играть с ЦСКА. Команда Фабио Челестини будет мотивирована после двух поражений в матчах с «Ростовом» (0:1) в РПЛ и «Балтикой» в Кубке России после пенальти. В первенстве это пока единственная проигранная встреча, а тренер должен сделать выводы. Швейцарец считает, что сказалась пауза, во время которой бо́льшая часть лидеров отправилась в расположение сборной.

Челестини продолжает требовать от своих подопечных быть более агрессивными в атаке. В восьми играх РПЛ клуб из Москвы забил 15 мячей и показывает очень симпатичный, быстрый и хладнокровный футбол. Не хватает набравшего великолепную форму Кирилла Глебова. Он получил травму как раз в сборной и выбыл примерно до октября.

Без него будто и Матвей Кисляк стал играть не так остро. Не будет из-за дисквалификации Матеуса Алвеса. Отсутствие таких важных футболистов создаёт помехи в развитии атак и возвращения в оборону. Хотя в защите ЦСКА больше рассчитывает на легендарного Игоря Акинфеева, потому что порой сильно заигрывается впереди, предлагая соперникам свободные зоны для контратак.

В этом матче предлагаем рассмотреть такой вариант ставки — клуб из Москвы победит, а тотал будет больше 1.5 мяча. Есть вероятность, что и «Сочи» забьёт, учитывая небольшие проблемы Фабио Челестини с составом. В другой ситуации хозяева могли создать реальные проблемы, однако в данной, когда ЦСКА уступил в двух встречах подряд, это невозможно.

Ставка: ЦСКА обыграет «Сочи» + тотал больше 1.5 мяча за 2.03.