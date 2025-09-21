«Галатасарай» — «Коньяспор». Зане и Гюндоган в бешенстве после 1:5 в ЛЧ

22 сентября 2025 года в матче 6-го тура турецкой Суперлиги сыграют «Галатасарай» и «Коньяспор». Встреча состоится на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Начало — в 20:00 мск. Задача хозяев — остаться на первом месте.

Коэффициенты букмекеров на матч «Галатасарай» — «Коньяспор» 22 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение стамбульскому клубу. Поставить на победу «Галатасарая» можно с коэффициентом 1.25, а шансы «Коньяспора» оценили в 14.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Стамбула за 7.00.

Прогноз на матч 6-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» — «Коньяспор» (22.09.2025)

Мощные летние усиления сделали из «Галатасарая» главного претендента на чемпионство в Турции. Он возглавляет таблицу, выиграв все пять матчей с общим счётом 15:1. Однако в прошлой встрече общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» команда Окана Бурука уступила с разгромным счётом 1:5.

Состав у клуба из Стамбула звёздный. Особенно это касается линии атаки, в которой у тренера огромный выбор — Лерой Зане, Мауро Икарди, Илкай Гюндоган и Виктор Осимхен. Последний, правда, из-за травмы пропустил матч в Лиге чемпионов и не сыграет в предстоящей встрече. В защите тоже хватает опыта и мастерства, а вот голкипер Угурджан Чакыр подвёл в игре с «Айнтрахтом», сделав всего три сейва.

Однако достойной замены у Окана Бурука нет. Да и для чемпионата Турции такого вратаря более чем достаточно. «Галатасарай» способен задавить соперников своим прессингом и быстрыми контратаками. Причём угроза исходит не только от звёзд, но и от двух турецких футболистов — Эрена Эльмалы и Барыша Йылмаза. Оба забили по три мяча в первенстве.

«Коньяспор» начал сезон уверенно с двух побед в матчах с «Эюпспором» (4:1) и «Газиантепом» (3:0), однако затем пошёл на спад, сыграв вничью с «Гёзтепе» (1:1) и уступив «Аланьяспору» (1:2). Повезло, что быстро включились в игру новички Йоан Андзуана из Конго и македонец Энис Барди. Они добавили свежести атаке и теперь играют ключевую роль.

Клуб из Коньи делает ставку на молодого голкипера Дениза Эрташа. Он и правда хороший вратарь. В матче с «Гёзтепе» совершил семь спасений. В прошлом сезоне он уже играл против «Галатасарая» и пропустил пять мячей. В турецкой Суперлиге никто не забивал ему столько за карьеру.

Никогда в истории клуб из Стамбула дома не проигрывал «Коньяспору». Да и вообще в первенстве он идёт на победной серии из 13 матчей. Плюс будет очень зол после ужасного поражения во встрече с «Айнтрахтом». Наверняка попробует выместить всё, что накопилось, на гостей из Коньи. Ставка на победу «Галатасарая» через тотал больше 3.5 мяча выглядит очень перспективно.

Ставка: «Галатасарай» победит «Коньяспор» + тотал больше 3.5 мяча за 2.35.