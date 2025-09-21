«Наполи» — «Пиза». Кевин Де Брёйне выплеснет накопленную энергию

22 сентября 2025 года в матче 4-го тура Серии А сыграют «Наполи» и «Пиза». Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 21:45 мск. Гости попадут под горячую руку действующего чемпиона Италии.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Пиза» 22 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Неаполя. Поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.28, а шансы «Пизы» оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.60.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.60. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу неаполитанцев за 5.50.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Пиза» (22.09.2025)

«Наполи» здорово начал сезон Серии А, как и полагается действующему чемпиону. Он выиграл все три матча — с «Сассуоло» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Фиорентиной» (3:1). Вот только во встрече общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» провалился — 0:2. Раннее удаление Джованни Ди Лоренцо заставило Антонио Конте экстренно поменять планы и уйти в глухую оборону.

Давление на клуб из Неаполя оказалось колоссальным, соперник нанёс восемь ударов в створ, но Милинкович-Савич был невероятен и совершил шесть сейвов. Если бы не он, случился бы разгром. Многих возмутила ранняя замена Кевина Де Брёйне, однако так решил Антонио Конте, потому что ему необходимо было срочно менять всю игру. Откровенно говоря, не лучшее решение. Бельгиец мог повлиять на результат даже в меньшинстве.

Зато он выйдет на поле свежим в предстоящем матче и выдаст всё то, что заготавливал на игру с «Ман Сити». Пока в копилке два забитых мяча в Серии А. Вряд ли получит отдых Маттео Политано, да и Расмус Хойлунд остаётся незаменимым, пока отсутствует из-за травмы Ромелу Лукаку. Пусть не на весь тайм, но Конте будет рассчитывать на ключевых футболистов.

Поднявшись из Серии В, «Пиза» демонстрирует вполне неплохой футбол. Главное, что она старается и проявляет характер. Играет компактно, чем создаёт трудности соперникам. При этом у подопечных Альберто Джилардино получается проводить хорошие атаки.

Сначала они сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), пусть и благодаря автоголу соперника, а затем потерпели два поражения — в матчах с «Ромой» (0:1) и «Удинезе» (0:1). В каждой из проигранных встреч клубу из Пизы удавалось наиграть минимум на два голевых момента. Нет исполнителя, который смог бы взять на себя роль лидера в завершении.

«Пиза» не собирается отходить от собственного плана. Значит, перед Антонио Конте встанет абсолютно другая задача. В матче с «Манчестер Сити» приходилось сдерживать мощнейшее нападение, а теперь необходимо продумать план, как вскрыть многослойную оборону и не допустить контратак.

Предлагаем поставить на то, что «Наполи» победит, с форой (-1.5). Команда такого уровня обязана уметь пробиваться через любую защиту. В атаке у неё хватает исполнителей и мастеров дриблинга, а насчёт взаимодействия между футболистами даже не стоит сомневаться. Подогреет мотивацию к комфортной победе поражение в матче Лиги чемпионов.

Ставка: «Наполи» победит «Пизу» с форой (-1.5) за 1.88.