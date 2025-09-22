«Сочи» — ЦСКА в РПЛ и «Наполи» после поражения в ЛЧ: экспресс на футбол

Выходные прошли, но футбольная программа уикенда завершится только сегодня, 22 сентября. В этот понедельник событий не так уж много, но кое-что интересное всё равно есть. Выбираем матчи, делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА

Лучше бы «Сочи» остался в Первой лиге, потому что всё равно, скорее всего, туда вернётся. Даже с уходом Роберта Морено и появлением на тренерском мостике Игоря Осинькина дела не стали лучше. При российском специалисте команда проиграла дважды — «Крыльям Советов» (0:2) в РПЛ и московскому «Динамо» (0:4) в Кубке России. Всё изменится, но нужно время.

Не в лучшее время выпало «Сочи» играть с ЦСКА. Команда Фабио Челестини будет мотивирована после двух поражений в матчах с «Ростовом» (0:1) в РПЛ и «Балтикой» (1:1, 9:10 пен.) в Кубке России. В первенстве это пока единственная проигранная встреча, а тренер должен сделать выводы. Швейцарец считает, что сказалась пауза, но в целом команда по-прежнему очень опасна. А теперь и мотивирована.

В этом матче предлагаем рассмотреть такой вариант ставки — клуб из Москвы победит, а тотал будет больше 1.5 мяча. Есть вероятность, что и «Сочи» забьёт, учитывая небольшие проблемы Фабио Челестини с составом.

Прогноз на матч «Наполи» — «Пиза»

«Наполи» здорово начал сезон Серии А, как и полагается действующему чемпиону. Он выиграл все три матча — с «Сассуоло» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Фиорентиной» (3:1). Вот только во встрече общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» провалился — 0:2. Раннее удаление Джованни Ди Лоренцо заставило Антонио Конте экстренно поменять планы и уйти в глухую оборону.

Многих возмутила ранняя замена Кевина Де Брёйне, однако так решил Антонио Конте. Зато бельгиец выйдет на поле свежим в предстоящем матче и выдаст всё то, что заготавливал на игру с «Ман Сити». И это будет полезно. Поднявшись из Серии В, «Пиза» демонстрирует вполне неплохой футбол. Главное, что она старается и проявляет характер. Играет компактно, чем создаёт трудности соперникам. При этом у подопечных Альберто Джилардино получается проводить хорошие атаки.

И всё же предлагаем поставить на то, что «Наполи» победит с форой (-1.5). Команда такого уровня обязана уметь пробиваться через любую защиту. В атаке у неё хватает исполнителей и мастеров дриблинга, а насчёт взаимодействия между футболистами даже не стоит сомневаться. Подогреет мотивацию к комфортной победе поражение в матче Лиги чемпионов.

Прогноз на матч «Галатасарай» — «Коньяспор»

Мощные летние усиления сделали из «Галатасарая» главного претендента на чемпионство в Турции. Он возглавляет таблицу, выиграв все пять матчей с общим счётом 15:1. Однако в прошлой встрече общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» команда Окана Бурука уступила с разгромным счётом 1:5. А ведь состав звёздный. Особенно это касается линии атаки, в которой у тренера огромный выбор.

«Коньяспор» начал сезон уверенно с двух побед в матчах с «Эюпспором» (4:1) и «Газиантепом» (3:0), однако затем пошёл на спад, сыграв вничью с «Гёзтепе» (1:1) и уступив «Аланьяспору» (1:2). Повезло, что быстро включились в игру новички Йоан Андзуана из Конго и македонец Энис Барди. Они добавили свежести атаке и теперь играют ключевую роль.

Впрочем, никогда в истории клуб из Стамбула дома не проигрывал «Коньяспору». Да и вообще, в первенстве он идёт на победной серии из 13 матчей. Плюс будет очень зол после ужасного поражения во встрече с «Айнтрахтом». Наверняка попробует выместить всё, что накопилось, на гостей из Коньи. Ставка на победу «Галатасарая» через тотал больше 3.5 мяча выглядит очень перспективно.

Экспресс на футбол 22 сентября 2025 года

Ставка 1: ЦСКА обыграет «Сочи» + тотал больше 1.5 мяча за 2.03.

ЦСКА обыграет «Сочи» + тотал больше 1.5 мяча за 2.03. Ставка 2: «Наполи» победит «Пизу» с форой (-1.5) за 1.88.

«Наполи» победит «Пизу» с форой (-1.5) за 1.88. Ставка 3: «Галатасарай» победит «Коньяспор» + тотал больше 3.5 мяча за 2.35.

Общий коэффициент: 2.03 х 1.88 х 2.35 = 8.96.