Лидер КХЛ и действующий чемпион набирают очки: экспресс на хоккей

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается. Сегодня, 22 сентября, пройдёт много матчей. Выбрали самые интересные, сделали прогнозы и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Торпедо»

Домашняя площадка у «Шанхайских Драконов», но игра фактически на нейтральном льду в Санкт-Петербурге. Хозяева любят темп и игру в переходах, однако после дальневосточного выезда оборона «поплыла». Возвращаются после поражений от «Амура» и «Адмирала». Но недавно были яркие победы над СКА и «Локомотивом» на «СКА Арене». Атакующий потенциал есть.

«Торпедо», в свою очередь, на хорошем ходу. Выбилось в лидеры КХЛ. Серия побед, в том числе сухих и с камбэками в овертайме. Команда надёжнее в структуре и аккуратнее в своей зоне — меньше лишних удалений, чище выход из обороны. Ключи к матчу — дисциплина и спецбригады. Если гости удержат свой ритм и не допустят «качелей», шансов у них куда больше.

Прогноз: «Торпедо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы. Сценарий может быть следующим: стартовое давление хозяев, ответные быстрые атаки гостей и решающий эпизод во второй половине матча: добивание на пятаке или реализация большинства. Если говорить про счёт, то логичнее здесь увидеть что-то вроде 3:2. А может, и больше.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи»

«Локомотив» дома и с более стройной игрой при Бобе Хартли. Строгость в своей зоне, быстрый выход через короткий пас и давление в сменах по 35–40 секунд — это может перевесить. «Сочи» у Владимира Крикунова дисциплинированнее, но опирается на осторожность и контрвыпады. На «Арене-2000» инициативу логично ждать от хозяев — они лучше держат свою структуру.

По форме перевес тоже у ярославцев. Есть свежие победы со счётом 6:1 над «Ладой» с мощными отрезками и голами в большинстве и со счётом 5:1 над ЦСКА. У гостей же — сухое поражение 0:3 от «Торпедо». Отдельная деталь — вернувшийся в форму Артур Каюмов. Его скорость и решения ускоряют атаки «Локомотива».

Прогноз следующий: «Локомотив» куда ближе к победе в основное время. А возможный сценарий — контроль останется за хозяевами, они же организуют давление на пятак и реализацию одной-двух попыток в большинстве. «Сочи» опасен только сериями контратак. Ожидаем чего-то вроде 3:1 или 4:2 в пользу принимающей стороны.

Экспресс на матчи КХЛ 22 сентября 2025 года

Ставка 1: «Торпедо» не проиграет «Шанхайским Драконам» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.34.

Общий коэффициент: 2.34 х 1.78 = 4.16.