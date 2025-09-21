Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?

Европейский футбольный сезон набирает обороты. Уже вернулась Лига чемпионов, а в начале октября стартует и третий по статусу турнир Старого Света — Лига конференций.

Формат здесь такой же, как и в других еврокубках. 36 команд составят общую турнирную таблицу. Только, в отличие от Лиги чемпионов, туров будет не восемь, а шесть. Так что всё получится намного плотнее, права на ошибку практически нет. Первая восьмёрка выйдет в плей-офф напрямую, команды, занявшие с девятого по 24-е места, сыграют стыковые матчи, а последние 12 клубов завершат евросезон. Кто же фаворит в глазах букмекеров? Давайте разбираться.

Два фаворита

Главным претендентом аналитики считают английский «Кристал Пэлас». Поставить на чемпионство этого клуба можно за 6.00. Этот клуб по праву может считать себя обиженным. Ведь после победы в Кубке Англии команда Оливера Гласнера должна была играть рангом выше — в Лиге Европы! Всё из-за владельца Джона Текстора.

Американский бизнесмен владел на тот момент ещё и французским «Лионом», а две команды под одним и тем же управлением не могут играть в одном еврокубковом турнире — конфликт интересов. Это ограничение можно было обойти, но Текстор затянул с формальностями, после чего «Кристал Пэлас» отправили в Лигу конференций. Любопытно, что бизнесмен после этого покинул руководство «Лиона». Такое вот управление.

За 6.50 можно поставить на завсегдатая Лиги конференций — «Фиорентину». Итальянский клуб дважды принимал участие в финале турнира — в 2023 и 2024 году, однако выиграть не смог — поражения от «Вест Хэма» и «Олимпиакоса». В прошлом сезоне «фиалки» были близки к третьему финалу подряд, но уступили на предпоследней стадии испанскому «Бетису». И вот четвёртый заход. Кажется, они не остановятся, пока не победят!

Претенденты на успех

Кто ещё в числе фаворитов? С коэффициентом 9.50 можно поставить на французский «Страсбург», который считается чуть ли не фарм-клубом действующего победителя Лиги чемпионов — лондонского «Челси».

Шансы испанского «Райо Вальекано» и украинского «Шахтёра» оценили в 11.00. Любопытно будет посмотреть на испанский клуб. Маленькая самобытная команда будет играть на два фронта. Посмотрим, не подкосит ли её сложный график матчей.

За 13.00 можно поставить на немецкий «Майнц», а за 15.00 — на «АЗ Алкмар» из Нидерландов. И, пожалуй, на этом круг явных претендентов на чемпионство исчерпан.

Кто ещё будет играть в Лиге конференций

За кем ещё будет интересно последить? Такие клубы есть. Тут и АЕК хорошо знакомого нам Марко Николича (коэффициент на чемпионство 30.00). И четвертьфиналист предыдущего розыгрыша словенский «Целе» (150.00), которым управляет россиянин Валерий Колотило, а в составе под управлением Альберто Риеры играют Никита Иосифов и белорус Виталий Лисакович. Есть ещё и армянский «Ноа» (500.00), для которого само попадание в общий этап — уже большое событие.

Интересно, что здесь же сыграют представители карликовых государств — мальтийский «Хамрун Спартанс» и гибралтарский «Линкольн». Конечно, их шансы минимальны — на один из этих клубов можно поставить за 1000.00. Однако в плане географии Лига конференций точно самый разнообразный турнир.