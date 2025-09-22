«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Волк в овечьей шкуре

23 сентября 2025 года в матче 1/64 финала Кубка английской лиги сыграют «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск. В прошлом сезоне мерсисайдцы добрались до финала турнира и не планируют снижать планку.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.14, а шансы «Саутгемптона» оценили в 20.00. Ничья идёт с коэффициентом 8.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу клуба из Ливерпуля за 7.50.

Прогноз на матч 1/64 финала Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон» (23.09.2025)

«Ливерпуль» в прошлом сезоне был близок к тому, чтобы во второй раз подряд выиграть Кубок английской лиги, но в финале уступил «Ньюкаслу». Команда всегда серьёзно относится к этому турниру. Дела у чемпиона Англии в полном порядке. Выиграл все пять матчей в АПЛ, в том числе у «сорок» (3:2) и «Арсенала» (1:0). В прошлой встрече наказал «Эвертон» (2:1). А в Лиге чемпионов мерсисайдцы победили «Атлетико» (3:2).

У Арне Слота много вариантов в атаке, поэтому его, в принципе, не должны пугать на данном этапе проблемы в обороне. Шикарную игру демонстрирует купленный у «Айнтрахта» Уго Экитике (три гола в АПЛ), но уже вошёл в игру Александер Исак. Футболистов ждёт конкуренция за роль центрального нападающего. Из новичков не впечатляет пока только Флориан Вирц.

В предстоящем матче Арне Слот проведёт ротацию. По его словам, точно не сыграют Салах, Собослаи, Гравенберх, Конате и ван Дейк. А вот Александеру Исаку нужно больше игровой практики, и, скорее всего, именно он примет участие во встрече Кубка лиги, а не Экитике, который вышел в старте с «Эвертоном» и забил гол. И почему бы тренеру не дать шанс Георгию Мамардашвили в воротах?

Однако в любом состоянии, даже с самой глубокой ротацией, «Ливерпуль» остаётся грозной силой перед «Саутгемптоном». В прошлом сезоне первенства мерсисайдцы обыгрывали его дважды — 3:2 и 3:1, и ещё раз в Кубке английской лиги — 2:1. Теперь это участник Чемпионшипа, мечтающий вернуться в АПЛ. Но, судя по результатам, произойдёт это не скоро.

Команда из Саутгемптона гораздо ближе к вылету в Лигу 1, чем к повышению. Всего одна победа, добытая ещё на старте сезона в матче с «Рексемом» (2:1). В минувшей встрече уступила «Халлу» (1:3). Но что касается Кубка английской лиги, то «святые» выиграли уже две встречи — у «Нортгемптона» (1:0) и «Норвича» (3:0), дела у которого ничуть не лучше.

Летом «Саутгемптон» возглавил Уильям Стилл, до этого работавший во Франции. Его предшественники надолго не задерживались, однако пока философия клуба по развитию молодых футболистов совпадает с идеями наставника. Возможно, в этом случае даже результаты не так важны. Английский специалист предпочитает атакующий футбол, но, видимо, перепутал лиги.

Пока его решения работают только в матчах с аутсайдерами. А вот «Ливерпуль» запросто может учинить разгром. Прогнозируем победу хозяев через тотал больше 3.5 мяча. Если «Саутгемптон» решит играть в героя, то может получить целую авоську голов. У Арне Слота огромная конкуренция в составе, поэтому ротация — это мотивация для тех, кто ещё не заявил о себе. Так что это «ослабление» состава можно сравнить с волком в овечьей шкуре. Кажется не так страшно, но на деле качество не должно пострадать.

Ставка: «Ливерпуль» победит «Саутгемптон» + тотал больше 3.5 мяча за 1.90.