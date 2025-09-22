Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ливерпуль — Саутгемптон, 23 сентября 2025, прогноз на матч Кубка лиги Англии, смотреть онлайн, трансляция, во сколько, голы

«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Волк в овечьей шкуре
Максим Ермаков
«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Ротация в команде Слота никак не упростит жизнь сопернику.

23 сентября 2025 года в матче 1/64 финала Кубка английской лиги сыграют «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск. В прошлом сезоне мерсисайдцы добрались до финала турнира и не планируют снижать планку.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» 23 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.14, а шансы «Саутгемптона» оценили в 20.00. Ничья идёт с коэффициентом 8.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу клуба из Ливерпуля за 7.50.

Прогноз на матч 1/64 финала Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон» (23.09.2025)

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» в прошлом сезоне был близок к тому, чтобы во второй раз подряд выиграть Кубок английской лиги, но в финале уступил «Ньюкаслу». Команда всегда серьёзно относится к этому турниру. Дела у чемпиона Англии в полном порядке. Выиграл все пять матчей в АПЛ, в том числе у «сорок» (3:2) и «Арсенала» (1:0). В прошлой встрече наказал «Эвертон» (2:1). А в Лиге чемпионов мерсисайдцы победили «Атлетико» (3:2).

У Арне Слота много вариантов в атаке, поэтому его, в принципе, не должны пугать на данном этапе проблемы в обороне. Шикарную игру демонстрирует купленный у «Айнтрахта» Уго Экитике (три гола в АПЛ), но уже вошёл в игру Александер Исак. Футболистов ждёт конкуренция за роль центрального нападающего. Из новичков не впечатляет пока только Флориан Вирц.

В предстоящем матче Арне Слот проведёт ротацию. По его словам, точно не сыграют Салах, Собослаи, Гравенберх, Конате и ван Дейк. А вот Александеру Исаку нужно больше игровой практики, и, скорее всего, именно он примет участие во встрече Кубка лиги, а не Экитике, который вышел в старте с «Эвертоном» и забил гол. И почему бы тренеру не дать шанс Георгию Мамардашвили в воротах?

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион

Однако в любом состоянии, даже с самой глубокой ротацией, «Ливерпуль» остаётся грозной силой перед «Саутгемптоном». В прошлом сезоне первенства мерсисайдцы обыгрывали его дважды — 3:2 и 3:1, и ещё раз в Кубке английской лиги — 2:1. Теперь это участник Чемпионшипа, мечтающий вернуться в АПЛ. Но, судя по результатам, произойдёт это не скоро.

Команда из Саутгемптона гораздо ближе к вылету в Лигу 1, чем к повышению. Всего одна победа, добытая ещё на старте сезона в матче с «Рексемом» (2:1). В минувшей встрече уступила «Халлу» (1:3). Но что касается Кубка английской лиги, то «святые» выиграли уже две встречи — у «Нортгемптона» (1:0) и «Норвича» (3:0), дела у которого ничуть не лучше.

Летом «Саутгемптон» возглавил Уильям Стилл, до этого работавший во Франции. Его предшественники надолго не задерживались, однако пока философия клуба по развитию молодых футболистов совпадает с идеями наставника. Возможно, в этом случае даже результаты не так важны. Английский специалист предпочитает атакующий футбол, но, видимо, перепутал лиги.

Пока его решения работают только в матчах с аутсайдерами. А вот «Ливерпуль» запросто может учинить разгром. Прогнозируем победу хозяев через тотал больше 3.5 мяча. Если «Саутгемптон» решит играть в героя, то может получить целую авоську голов. У Арне Слота огромная конкуренция в составе, поэтому ротация — это мотивация для тех, кто ещё не заявил о себе. Так что это «ослабление» состава можно сравнить с волком в овечьей шкуре. Кажется не так страшно, но на деле качество не должно пострадать.

Ставка: «Ливерпуль» победит «Саутгемптон» + тотал больше 3.5 мяча за 1.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android